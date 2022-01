Dalla trama al cast, passando per la data di uscita, ecco tutto quello che c’è da sapere su The Batman, il film con Robert Pattinson.

Il 2022 è l’anno del ritorno dell’Uomo-pipistrello, questa volta interpretato da Robert Pattinson: dopo un’attesa durata più del prevista esce infatti The Batman. Per il film c’è una grande attesa dovuta anche alle tante critiche ricevute dalla precedente versione cinematografica del supereroe di Gotham, quello interpretato da Ben Affleck nei film del DC Extended Universe che non ha saputo conquistare il pubblico (oltre che il personaggio in sé a finire al centro delle critiche sono stati soprattutto i film). Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su The Batman.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

The Batman: l’uscita del film

Come abbiamo detto in precedenza, l’attesa per vedere The Batman è più lunga del previsto: il film, infatti, sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche il 25 giugno 2021 ma, a causa della pandemia di Covid, l’uscita è prima slittata al 1° ottobre 2021 e infine al 4 marzo 2022 (questa è la data di uscita della pellicola negli Stati Uniti). Per vedere The Batman il 2022 è infatti l’anno giusto.

Simbolo Batman

In Italia invece il film esce prima che in America: la data del debutto di The Batman nelle sale del nostro Paese è infatti quella del 3 marzo 2022.

The Batman: la trama del film

Un misterioso killer prende di mira i membri dell’élite di Gotham City lasciando dietro di sé una scia di indizi criptici che portano Batman ad addentrarsi negli inferi della città per cercare il colpevole dei vari delitti.

Bruce Wayne sa che la corruzione dilaga nella città e che può fidarsi solamente del suo fedele maggiordomo Alfred Pennyworth e dell’onesto detective James Gordon, ma per sconfiggere questo nuovo misterioso nemico dovrà stringere anche nuove relazioni.

The Batman: i personaggi e il cast

In The Batman sono presenti molti personaggi e villain celebri che popolano la città di Gotham nelle pagine dei fumetti. Oltre al già citato maggiordomo Alfred e al detective Gordon, troviamo anche personaggi come Catwoman, l’Enigmista, il Pinguino e il boss mafioso Carmine Falcone.

In The Batman il cast è composto, oltre che da Robert Pattinson che interpreta il protagonista, anche da Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Andy Serkis e Colin Farrell.

Riproduzione riservata © 2022 - DG