Per una settimana il GF VIP, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si fermerà. Il motivo? Lo share.

Febbraio è il mese di Sanremo, lo sanno tutti gli italiani, amanti o meno del festival. La nuova edizione si terrà dal 1 al 5 febbraio 2022. Gran parte del pubblico italiano attende con ansia il Festival, che ogni anno raggiunge alti punteggi di share essendo il Festival di musica più importante in Italia e un pezzo di storia della televisione. La decisione di Mediaset non giunge, dunque, inaspettata: stop per il GF VIP che si fermerà nella settimana del Festival di Sanremo.

Alfonso Signorini

I fan della casa del GF VIP non sono molto d’accordo con lo stop deciso dai vertici, affezionati ai concorrenti della casa e incuriosite dalle dinamiche relazionali interne, ma si tratta di saltare una solta puntata. Il reality, infatti, andrà in onda il 31 gennaio 2022 per tornare, poi, lunedì 7 febbraio 2022. Il conduttore Alfonso Signorini non si scompone: da aziendalista e conduttore navigato, conosce bene le dinamiche televisive e l’importanza del Festival di Sanremo. Uno stop comprensibile, ma soprattutto molto breve. I protagonisti della casa più famosa d’Italia torneranno presto in diretta.

