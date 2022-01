Grey’s Anatomy 19 è realtà! Dopo i timori iniziali dei fan del medical drama, è arrivata la notizia che tutti quanti aspettavano.

Se siete tra i tanti fan del medical drama più longevo del piccolo schermo, avete di che festeggiare: Grey’s Anatomy 19 andrà in onda! Come annunciato dalla stessa ABC, la rete che lo propone dal 2005, è stata rinnovata la collaborazione tra la showrunner Krista Vernoff ed Ellen Pompeo. Ecco tutte le anticipazioni sul prossimo ciclo di episodi, attesi non solo nei confini statunitensi ma anche in Italia!

Grey’s Anatomy 19: a quando l’uscita in Italia?

Ellen Pompeo

Al momento le parti coinvolte direttamente nel progetto non hanno rivelato la data di uscita ufficiale. Tuttavia, la S18 è pronta a continuare negli States con il secondo blocco di puntate dal 24 febbraio 2022. I ritmi di produzione hanno subito un rallentamento per via dell’emergenza epidemiologica, la quale ha costretto la troupe a slittare le riprese fino al 12 gennaio. Qualora non si presentassero ulteriori problemi, l’appuntamento con la season 19 sarà indicativamente verso l’autunno 2022.

Secondo la tesi più accreditata, il rilascio avverrà a poca distanza pure nel Belpaese, sulla piattaforma Disney+, che si è accaparrata i diritti della distribuzione sin dalla S18. Per trasformare le ipotesi in certezze occorrerà, comunque, attendere aggiornamenti dalla Casa di Topolino. Nel frattempo, restiamo sintonizzati…

Grey’s Anatomy 19: la trama

In tempi non sospetti, l’attrice protagonista Ellen Pompeo aveva acceso un po’ di polemiche sostenendo che, a suo avviso, la fine sarebbe dovuto giungere. Ecco le sue parole: “Mi sento come se fossi una super ingenua che continua a chiedersi: ‘Ma quale sarà la storia, quale storia racconteremo?’ E tutti dicono ‘Chi se ne frega, Ellen? Fa un miliardo di dollari”.

A rassicurare gli spettatori ci ha pensato il network americano, sottolineando che “la nuova stagione esplorerà il mondo in continua espansione della medicina moderna attraverso gli occhi degli amati che ritornano e dei nuovi personaggi“.

Il cast di Grey’s Anatomy 19

Mentre aspettiamo i dettagli sulla presenza dei vecchi e dei nuovi volti, rappresenta già una buona notizia la conferma di Ellen Pompeo, nei panni di Meredith Grey. Oltre a lei, il cast potrebbe contare sempre sull’apporto di Chandra Wilson e James Pickens, rispettivamente nelle vesti di Miranda Bailey e Richard Webber. Inoltre, ci sarà forse nuovamente spazio per: Jake Borelli (interpreta Levi Schmitt),Chris Carmack (Atticus “Link” Lincoln), Richard Flood (Cormac Hayes), Anthony Hill (Winston Ndugu), Camilla Luddington (Jo Wilson), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens, Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd).

Grey’s Anatomy 19: il trailer

Ovviamente, non essendo stati ancora girati gli episodi, non abbiamo nessun trailer ufficiale della S19 da condividere. Per ingannare l’attesa ecco quello della S18:

Le location di Grey’s Anatomy 19

La struttura ospedaliera esiste davvero ed è il centro traumatologico avanzato di livello 1 di Seattle, nello Stato di Washington. Ciononostante, la prevalenza delle scene è ambientata negli studi. Delle location reali sono il Sepulveda Ambulatory Care Center di North Hills, in California, e, per gli esterni, il KOMO Plaza, sede dell’omonimo canale tv affiliato della ABC.

Riproduzione riservata © 2022 - DG