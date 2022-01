La rock band italiana dal notevole successo, tornerà a solcare il palco dell’Ariston come super ospite di Sanremo 2022: lo ha annunciato Amadeus al TG1.

Con un annuncio ufficiale, Amadeus ha svelato che i Maneskin saranno i super ospiti di Sanremo 2022. Dopo aver trionfato con Zitti e buoni nella 71esima edizione del Festival della canzone, la rock band italiana torna con un notevole successo alle spalle.

Maneskin di nuovo all’Ariston come super ospiti

Come riporta Fan Page: “Dopo aver annunciato la presenza di due grandi nomi come Checco Zalone, la cifra comica che arriverà all’Ariston e anche di Cesare Cremonini è il momento di un grande ritorno sul palco sanremese, si tratta dei Maneskin che ritornano lì dove l’anno scorso è iniziata la loro scalata verso un inarrestabile successo. Precedentemente il noto volto tv, si era servito dell’edizione serale del telegiornale per rivelare i 22 Big in gara, ai quali si aggiungeranno i tre vincitori di Sanremo Giovani e in seguito ha poi annunciato le cinque donne che lo affiancheranno nella sua terza conduzione della kermesse canora più famosa d’Italia.”

I Maneskin tornano sul palco che è servito alla band come trampolino di lancio. Infatti, dopo la vittoria a Sanremo hanno vinto anche all’Eurovision e poi hanno ottenuto un successo enorme anche oltre oceano.

