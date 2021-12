Sapevi che il nome Maneskin deriva da una parola danese che significa…? Scopriamo alcune curiosità sulla band che sta spopolando in tutto il mondo.

I Maneskin sono stati uno dei gruppi protagonisti di X Factor 2017, anche se sono arrivati secondi. Dopo questa esperienza la loro ascesa è stata veramente inarrestabile. Infatti, nel 2021 sono riusciti a partecipare e vincere il Festival di Sanremo 2021, con la canzone Zitti e buoni. Non paghi del successo italiano, hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati di tutta Europa partecipando e vincendo l’Eurovision pochi mesi dopo. In seguito sono sbarcati oltreoceano, aprendo tra le altre cose un concerto dei Rolling Stones e facendo incetta di premi e partecipazioni nei più famosi talk show americani. Cosa c’è ancora da scoprire su di loro?

Chi sono i Maneskin: l’esordio a X Factor e la carriera

I Maneskin sono composti da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria), che ormai sono diventati delle vere e proprie star del rock.

Il gruppo, formato da quattro romani DOC, si è formato proprio nella Capitale intorno al 2015 – prima con i soli membri Victoria e Thomas, e poi in seguito con l’aggiunta di Damiano e Ethan -, ed è stato tra i protagonisti dell’undicesima edizione del talent musicale X Factor. Durante la prima fase delle audizioni Damiano e i compagni hanno presentato dal vivo il loro brano inedito dal titolo “Chosen”. Una scelta che ha immediatamente convinto sia i quattro giudici che il pubblico.

Successivamente durante i Bootcamp la band ha cantato dal vivo “Io vengo dalla luna” di Caparezza riscontrando il medesimo successo. Infine durante la fase degli Home Visit hanno interpretato una hit di Ed Sheeran conquistando il giudice Manuel Agnelli che li ha scelti per la fase finale dello show. Non hanno vinto l’edizione del talent televisivo, pur arrivando in finale, ma nel 2018 hanno iniziato il loro primo vero tour in giro per l’Italia.

Successivamente è uscito il loro primo disco, Il ballo della vita, dal quale sono stati estratti numerosi singoli di successo come Torna a casa, Morirò da re e L’altra dimensione.

Nel 2021 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo, con una canzone dal titolo Zitti e buoni. Nella serata dei duetti cantano con Manuel Agnelli, loro vecchio giudice. Arrivano nel terzetto finale, insieme a Francesca Michielin e Fedez e Ermal Meta, e grazie al televoto si aggiudicano la manifestazione.

Non solo: grazie alla vittoria di Sanremo volano di diritto all’Eurovision Song Contest, rappresentando l’Italia con “Zitti e buoni”. E anche lì, sbaragliano la concorrenza, piazzandosi al primo posto davanti alla Francia e riportando quel trofeo in Italia dopo oltre 30 anni. A seguito della vittoria, su ParisMatch i Maneskin sono stati accusati (nello specifico Damiano) di aver assunto cocaina: un’accusa rispedita al mittente dalla band che si è resa disponibile al test volontario anti droga.

Sgonfiata questa polemica, il successo dei Maneskin non è cessato, tanto che sono sbarcati anche oltreoceano. Hanno avuto anche l’onore di aprire un concerto dei Rolling Stone ricevendo anche i complimenti di Mick Jagger. Le loro performance in tutti gli eventi più trendy hanno riscosso sempre un successo strepitoso e unanime.

Maneskin: 6 curiosità sulla band che ha stregato X Factor

– Il loro primo tour è andato in sold out in sei ore dopo l’annuncio.

– Sai da cosa deriva il loro nome? Da una parola di origine danese, lingua madre della bassista della band, che significa “chiaro di luna”.

-Come si pronuncia Maneskin? Non con la “a” ma con la “o”, come se fosse ‘moneskin’

– Prima d’iscriversi insieme a X Factor hanno fatto un viaggio insieme in Danimarca, dove hanno capito di voler tentare davvero la carriera musicale. Vittoria e Damiano andavano a scuola insieme al liceo, e hanno conosciuto Ethan e Thomas su un sito d’incontri per musicisti.

– Hanno tutti e quattro gusti musicali completamente diversi: Damiano soul, Vittoria pop, Ethan rock’n’roll, Thomas jazz strumentale.

– Per guadagnare qualcosa per potersi permettere le registrazioni delle loro prime canzoni, suonavano dal vivo per strada soprattutto in via del Corso, una delle strade più frequentate di Roma.

– Nell’ottobre del 2020 Instagram ha censurato un loro scatto senza veli… La band ha poi condiviso le foto

– Nel corso del Festival di Sanremo 2021 sono stati erroneamente chiamati da Orietta Berti Naziskin. Una gaffe che però hanno perdonato sui social alla cantante.

– I Cugini di Campagna hanno accusato la band romana di aver copiato i loro look per alcune esibizioni.

La vita privata dei Maneskin

Sulla sfera sentimentale i Maneskin non amano lasciarsi andare a commenti, post sui social, fotografie o altro: i 4, insomma, conservano un’aura di mistero sul loro privato.

Si vociferava che Damiamo e Victoria fossero stati insieme in passato, ma il cantante ha smentito le voci!

Dove vivono i Maneskin? Come abbiamo detto la band è originaria di Roma e i quattro componenti vivono lì, anche se dopo il successo si potrebbe quasi dire che la loro casa… è diventata il palco!

