Qual è il significato di Gossip dei Maneskin? La nuova canzone della band capitanata da Damiano li vede collaborare con Tom Morello.

Nata in collaborazione con Tom Morello, la canzone Gossip dei Maneskin accende i riflettori su ciò che accade dietro le quinte dello star system americano. La band capitanata da Damiano David, in modo parecchio ironico, svela quali sono le regole per non farsi escludere dal “circo“.

Gossip dei Maneskin: il significato della canzone

La nuova canzone dei Maneskin si intitola Gossip e nasce dalla collaborazione con il chitarrista Tom Morello dei Rage Against the Machine. Il brano, che anticipa l’uscita dell’album Rush!, prevista per il 20 gennaio 2023, parla del lato oscuro della popolarità, non solo dal punto di vista del gossip, ma anche sul versante dei party esclusivi ai quali partecipano soltanto vip di un certo calibro. Il significato si coglie fin dalle prime note:

“Welcome to the city of lies

Where everything’s got a price

It’s gonna be your new favorite place.

(Benvenuti nella città delle bugie

Dove tutto ha un prezzo

Sarà il tuo nuovo posto preferito)“.

Lo star system americano non ammette lentezza. Tutto corre veloce e se non entri a far parte di quel “circo“, se non rispetti le regole del gioco, sei fuori. Per calarsi nella parte “basta mettere un po’ di plastica” sul viso, ma occhio alla “merda sotto il tappeto“.

“You can’t see they’re faking, they’ll never be naked

Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream, so

Sip the gossip, drink ’til you choke.

(Non puoi vedere che stanno fingendo, non saranno mai nudi

Basta riempire il tuo drink con gin tonico, questo è il sogno americano, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare)“.

Per vivere nello star system americano c’è una sola soluzione: adeguarsi. Pertanto, i Maneskin consigliano di fingere di bere i gossip come se fossero gin tonic, mostrarsi sempre allegri e “non pensare affatto“.

Ecco il video di Gossip dei Maneskin:

Gossip: il testo della canzone

Welcome to the city of lies

Where everything’s got a price

It’s gonna be your new favorite place…

