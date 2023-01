Su TikTok sta spopolando sempre di più il buccal fat removal: scopriamo di cosa si tratta e quali sono i rischi?

Nell’ultimo periodo su TikTok sta prendendo sempre più piede il buccal fat removal, ossia la rimozione del gasso vestibolare. La moda del profilo da modello con mascella squadrata e zigomi geometrici sta diventando sempre più popolare sul social. Scopriamo allora tutto su questa nuova tecnica di chirurgia estetica.

Che cos’è il buccal fat removal?

La buccal fat removal sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo. Il chirurgo plastico Naveen Cavale della Real Clinic di Battersea a Londra ha spiegato che “La rimozione del grasso vestibolare implica la rimozione di parte del grasso dal cuscinetto adiposo che si trova all’interno della guancia”. Molte persone che optano per questa operazione di chirurgia estetica decidono di sottoporsi all’intervento per avere un viso più affilato o per zigomi più definiti.

viso ragazza ombretto marrone

Questa nuova moda, sempre secondo Cavale, è legata all’esistenza di filtri e app che trasformano il viso di chiunque. Questa Yassify culture ha dunque alimentato la tendenza e i social media con i loro filtri hanno avuto un grande impatto promuovendo interventi chirurgici come lifting per avere occhi da cerbiatto.

Nonostante i rischi associati a questo intervento, la pratica è sempre più popolare soprattutto su TikTok. Su questo social l’hashtag #buccalfatremoval ha già toccato 1,1 milioni di visualizzazioni.

Quali sono i rischi?

La rimozione del grasso vestibolare è una procedura invasiva in quanto comporta un’operazione in sala operatoria. Per eliminare questo grasso è infatti necessario aprire il viso: viene fatta un’incisione all’interno della guancia e il grasso viene eliminato.

Come per tutti gli interventi di chirurgia estetica, anche in questo caso ci sono ovviamente dei rischi. Il chirurgo plastico Naveen Cavale sconsiglia il buccal fat removal ai pazienti per alcuni motivi. Secondo lui “Una volta rimosso, il grasso vestibolare non c’è più. Se l’intervento non è fatto con attenzione e in modo mirato, si rischia un invecchiamento precoce”. Per l’esperto sono poi poche le persone adatte a questo genere di intervento in quanto è imprevedibile sul lungo periodo.

