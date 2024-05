In coppia, come in tutti gli altri rapporti che si instaurano, il rapporto è fondamentale: ecco una selezione di frasi per riflettere.

Che sia un rapporto d’amore, d’amicizia, familiare o lavorativo, il rispetto non deve mai mancare. Nel caso in cui non ci sia, bisogna pretenderlo. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sul rispetto di coppia per riflettere su quanto sia importante darlo e riceverlo.

Le più belle frasi sul rispetto di coppia

Rispettare l’altro è una delle prime regole che i genitori, almeno quelli con un po’ di sale in zucca, insegnano ai bambini. Il rispetto dell’altro, ma anche quello degli oggetti e dell’ambiente che ci ospita. Senza questa nozione si cresceranno solo adulti indifferenti alla vita, propria e degli altri, ed egoisti. In amore, in amicizia, in famiglia, a lavoro: è importante essere rispettosi in tutti i legami che si instaurano. Non ci vuole molto, basta guardare al mondo usando il cuore. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sul rispetto di coppia:

Il rispetto è una delle più grandi espressioni dell’amore. (Miguel Angel Ruiz)

Se una persona ti ama ma non ti rispetta, allora non può essere vero amore. (Amit Kalantri)

Il vero amore non si basa sul romanticismo, sulla cena a lume di candela. Si basa su rispetto, compromesso, cura e fiducia!! (Shahzeb Afzal)

Senza comunicazione non c’è relazione. Senza rispetto non c’è amore. Senza fiducia, non c’è motivo di continuare. (Anonimo)

Il rispetto è ciò che dobbiamo; amore, quello che diamo. (Philip James Bailey)

Quando noi trattiamo le persone semplicemente per come sono, esse rimarranno come sono. Quando le trattiamo come dovrebbero essere, esse diventano ciò che dovrebbero essere. (Thomas S. Monson)

Ciascuno di voi ami anche sua moglie come ama se stesso, e la moglie abbia rispetto per suo marito. (Efesini 5:33)

Una relazione perfetta richiede molta pratica per funzionare. Un sacco di sacrificio, dolore, rimpianto e onestà. Soprattutto, ci vuole molto rispetto. (Anonimo)

Ascoltare ciò che l’altra persona a da dire, è una delle forme più alte di rispetto. (B. H. McGill)

Non dovreste respingervi a vicenda come l’acqua e l’olio, ma mescolarvi come l’acqua e il latte. (Buddha)

Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. (Richard Bach)

Il rispetto è una invenzione delle persone che vogliono riempire lo spazio vuoto dove dovrebbe esserci amore. (Leo Tolstoy)

Quando un marito si sente mancato di rispetto, difficile riesce ad amare sua moglie. Quando una moglie si sente non amata, troverà particolarmente difficile rispettare il marito. (Emerson Eggrichs)

Amare se stessi, amarsi veramente, è scoprire finalmente l’essenza del coraggio personale, del rispetto di sé, dell’integrità e dell’autostima. Queste sono le qualità della grazia che provengono direttamente da un’anima con resistenza. (Caroline Myss)

L’amore è una combinazione di rispetto, amicizia, comprensione e comunicazione. (Anonimo)

La cortesia è un segno di dignità, non di sottomissione. (Theodore Roosevelt)

Il rispetto è fondamentale: se non c’è bisogna pretenderlo

Così come negli altri rapporti, il rispetto è fondamentale anche in coppia. E’ importante ricordarsi che l’amore, davanti a mancanze di questo tipo, non può fare nulla. Perfino il sentimento più forte e grande del mondo non può resistere alla prevaricazione. Di seguito, vi proponiamo una selezione di frasi utili per riflettere: