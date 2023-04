Le frasi sul rispetto sono utili in diverse circostanze, specialmente quando c’è una mancanza: ecco una selezione da usare all’occorrenza.

Non si dovrebbe mai mancare di rispetto agli altri e, allo stesso modo, si dovrebbe sempre pretenderlo. E’ fondamentale, è alla base di ogni tipo di rapporto. E’ per questo che abbiamo selezionato una serie di frasi ad hoc, utili per ricordare a se stessi quanto sia importante questo valore e, quando serve, da indirizzare a quanti lo dimenticano.

Le migliori frasi sul rispetto

Il rispetto è un valore importante, che dovrebbe essere insegnato fin da bambini. Difficilmente, coloro che lo apprendono in tenera età finiranno per ferire qualcuno quando saranno grandi. In ogni tipo di rapporto, che sia familiare, amoroso, amicale o lavorativo, il rispetto deve essere alla base. Quando manca, è sempre meglio fuggire a gambe levate, onde evitare di ritrovarsi a raccogliere pezzi del proprio cuore in frantumi. Di seguito, una selezione di frasi sul rispetto:

Perdere chi non conosce rispetto è un grandissimo guadagno. (Totò)

Ciascun volto è il simbolo della vita. E tutta la vita merita rispetto. È trattando gli altri con dignità che si guadagna il rispetto per se stessi. (Tahar Ben Jelloun)

Essere capaci di rispetto, è oggi quasi altrettanto raro quanto l’esserne degni. (Joseph Joubert)

Se c’è un principio al quale non si può rinunciare è il rispetto per l’altro, qualunque siano le sue idee, posizioni e opinioni. (Anonimo)

Non incontrerai mai due volti assolutamente identici. Non importa la bellezza o la bruttezza: queste sono cose relative. Ciascun volto è simbolo della vita. E tutta la vita merita rispetto. (Tahar Ben Jelloun)

Il rispetto delle alleanze non significa che l’Italia debba tenere il capo chino. (Enrico Berlinguer)

Se rispetti gli altri, sappi che così facendo rispetti anche te stesso. (Anonimo)

La pace vera nasce dalla comprensione reciproca, dal rispetto, dalla fiducia. I problemi della società umana dovrebbero essere risolti in modo umano, e la non-violenza fornisce un approccio adeguato. (Tenzin Gyatso)

Una grande amicizia ha due ingredienti principali: il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili e il secondo è il rispetto di ciò per cui siamo diversi. (Anonimo)

In definitiva, la pace si riduce al rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo ‐ opera di giustizia è la pace ‐ mentre la guerra nasce dalla violazione di questi diritti. (Karol Wojtyla)

Per me la famiglia e gli amici sono sacri. L’amicizia non è una parola vuota. L’amicizia significa dovere, responsabilità e rispetto. E cascasse il cielo, io rispetterò sempre gli amici. (Tony Zacchia)

La miglior cosa da dare al tuo nemico è il perdono; ad un avversario, la tolleranza; ad un amico, il tuo cuore; a tuo figlio, un buon esempio; ad un padre, deferenza; a tua madre, una condotta che la renda fiera di te; a te stesso, rispetto; a tutti gli uomini, carità. (Francis Maitland Balfour)

La vita di ogni essere vivente è sacra e bisogna averne il massimo rispetto. (Albert Schweitzer)

Non potranno mai toglierci il rispetto per noi stessi, se non saremo noi a darglielo. (Mahatma Gandhi)

Rispetta te stesso e gli altri ti rispetteranno. (Confucio)

Priva l’amicizia del suo più bell’ornamento chi la priva del rispetto. (Marco Tullio Cicerone)

L’odio viene dal cuore; il rispetto viene dalla testa; e nessun sentimento è totalmente sotto il nostro controllo. (Arthur Schopenhauer)

Segui le 3 “R”: Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri, Responsabilità per le tue azioni. (Dalai Lama)

Prima mi scaldavo se qualcuno mi mancava di rispetto, ora relativizzo. Ho capito che non lo puoi pretendere, il rispetto. (Cristiana Capotondi)

Il rispetto di sé è la pietra angolare di tutte le virtù. (John Herschel)

Non mancare mai di rispetto alla buona società… solo chi non riesce ad accedervi lo fa. (Oscar Wilde)

Ho imparato a rispettare le idee altrui, a capire prima di discutere, a discutere prima di condannare. (Norberto Bobbio)

Hanno inventato il rispetto per nascondere il posto vuoto dove dev’esserci l’amore. (Lev Tolstoj)

Fa che i tuoi familiari ti rispettino piuttosto che temerti, perché l’amore segue il rispetto, più che il timore l’odio. (Demostene)

Mancanza di rispetto: frasi da utilizzare all’occorrenza

Quando c’è mancanza di rispetto tra le persone non si può costruire alcun tipo di rapporto. Non essere alla pari è avvilente e, a lungo andare, porta alla distruzione. Di seguito, una selezione di aforismi da utilizzare all’occorrenza:

Nessun uomo impegnato a fare una cosa molto difficile, e a farla molto bene, perde mai il rispetto di se stesso. (George Bernard Shaw)

Se vuoi essere rispettato dagli altri, la cosa più grande è rispettare te stesso. Solo in quel modo, solo con il rispetto di te stesso tu obblighi gli altri a rispettarti. (Fëdor Dostoevskij)

Se non si è convinti del proprio valore, non ci si farà mai rispettare: senza autostima non si va lontani. Dignità e autostima vanno di pari passo. (Paolo Crepet)

Rispetta il prossimo tuo come te stesso, e anche qualcosa di più. (Leonardo Sciascia)

Il rispetto è una barriera che protegge egualmente il grande e il piccolo, ciascuno dal suo lato può guardarsi in faccia. (Honoré De Balzac)

Con la cortesia si ottiene persino il rispetto. (Victor Hugo)

Il rispetto per la verità è strettamente legato alle basi di tutta la moralità. (Frank Herbert)

Il rispetto è una delle principali virtù umane. (Anonimo)

Il rispetto della parola è il fondamento della legge. Faremo perciò le battaglie che abbiamo sempre fatto in difesa dell’onestà, la trasparenza e la povertà che abbiamo sempre praticato contro l’arroganza dei troppo ricchi e dei padroni. (Marco Pannella)

Se si vuole migliorare il genere umano, bisogna iniziare col rispettare se stessi. (Fabrizio Caramagna)

Lo Spirito Olimpico cerca di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e il rispetto universale dei principi etici fondamentali. (Pierre de Coubertin)

La disciplina è il rispetto delle regole di una forma di religione che noi sottoscriviamo e l’educazione è non il rispetto delle regole ma il rispetto degli uomini. (Ermano Olmi)

Non posso immaginare una perdita maggiore della perdita del proprio rispetto di sé. (Mahatma Gandhi)

Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. Di rado gli appartenenti ad una famiglia crescono sotto lo stesso tetto. (Richard Bach)

Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza richiede impegno, investimento, sforzo. (Tiziano Terzani)

Possono cambiare i tempi, i costumi e le mode, ma il rispetto dell’altro è un principio eterno e universale che non avrà mai fine. (Anonimo)

Il rispetto è l’apprezzamento della diversità dell’altra persona, dei modi in cui lui o lei sono unici. (Annie Gottlieb)

Un tempo era grande il rispetto per una testa ricoperta di capelli bianchi. (Ovidio)

Per me quello che conta, in una persona, non è che sia ebrea o cattolica, ma che sia degna di rispetto. E sono convinta che non esistano le razze, ma i razzisti. (Rita Levi-Montalcini)

Non violenza significa anche cose molto semplici ed essenziali come il rispetto degli altri. (Pietro Ingrao)

Le compagnie più piacevoli sono quelle nelle quali regna, tra i componenti, un sereno rispetto reciproco. (Johann Wolfgang Goethe)

