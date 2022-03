A cosa servono le frasi significative? Possono essere utili per noi stessi, ma anche per gli altri: una parola di conforto fa sempre bene,

Le frasi significative, come suggerisce il nome, possono aiutare a riflettere e, soprattutto, a donare conforto. Alcune citazioni sono state scritte da autori famose, mentre altre da anonimi. Come sempre, però, non importa tanto il nome di colui che ha partorito il pensiero, quanto la profondità delle parole.

Frasi significative: le più belle di sempre

Di frasi importanti ce ne sono tantissime, ma non tutte sono in grado di donare conforto. I motivi per cui possono essere necessarie sono diversi: dalle delusioni d’amore a quelle familiari, passando per il lavoro e tutti i problemi della vita quotidiana. In tutti questi casi, le citazioni, d’autore e non, possono rappresentare una carezza sul cuore. Di seguito, una selezione di aforismi profondi:

Errare è umano, perdonare è divino. (Alexander Pope);

Cadendo, la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua costanza. (Lucrezio);

Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. (Lao Tzu);

Le rughe dovrebbero semplicemente indicare il posto dove erano i sorrisi. (Mark Twain);

Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. (Oscar Wilde);

Colui che chiede è stupido per un minuto, colui che non chiede è stupido per tutta la vita. (Confucio);

Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. (William Shakespeare);

Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi. (John Fitzgerald Kennedy);

La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità. (François-René de Chateaubriand);

Se nasci povero te poi arricchì, ma se nasci stronzo arimani così. (Gigi Proietti);

Ciò che non ti uccide ti rende più forte. (Friedrich Nietzsche);

Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede. (François de La Rochefoucauld);

Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. (Gianni Rodari);

I cimiteri sono pieni di persone che pensavano di essere indispensabili. (Georges Clemenceau);

Tieni il viso rivolto sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. (Walt Whitman);

Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; non solo pianificare, ma anche credere. (Anatole France);

Indossa un sorriso e avrai amici; indossa un broncio e avrai rughe. (George Eliot);

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. (François de La Rochefoucauld);

I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli. (Umberto Eco);

Vola come una farfalla, pungi come un’ape. (Muhammad Ali);

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. (George Bernard Shaw);

Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. (Madre Teresa di Calcutta).

Aforismi significativi e citazioni profonde

Le frasi belle e significative non sono terminate, è ovvio. Come avrete visto, tutte fanno riferimento allo scorrere della vita. D’altronde, come diceva Eraclito, tutto scorre. Il problema sta proprio nell’interpretazione della sua filosofia. Qualcuno la coglie solo all’apparenza, altri, fortunatamente, si soffermano un po’ di più sul significato delle sue parole.

È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. (Mark Twain);

Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso. (Lev Tolstoj);

Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai. (Eleanor Roosevelt);

Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime. (Jim Morrison);

Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. (Confucio);

In tempo di crisi, gli intelligenti cercano soluzioni, gli imbecilli cercano colpevoli. (Totò);

Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio. (Samuel Beckett);

Chi è amico di tutti non è amico di nessuno. (Arthur Schopenhauer);

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fëdor Dostoevskij);

Pensare è difficile. Per questo la maggior parte della gente giudica. (Carl Gustav Jung);

Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma non sono sicuro dell’universo. (Albert Einstein);

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello);

L’orgoglio ci costa più della fame, della sete e del freddo. (Thomas Jefferson);

Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. (Guillame Apollinaire);

Camminare con un amico al buio è meglio che camminare da soli nella luce. (Helen Keller);

Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare. (Vincent van Gogh);

Quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. (Lao Tzu);

Sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono. (Ezio Bosso).

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG