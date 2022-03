Frasi sul piacere della vita: le più belle riflessioni su tutto ciò che rende la vita magica e piena di gioia.

Cos’è il piacere della vita? A questa domanda hanno provato a rispondere tantissimi pensatori, scrittori, filosofi nel corso della storia. C’è chi trova un senso nella vita nell’altruismo e nella generosità, chi nell’amore, chi ancora in quei piccoli piaceri quotidiani che ci regalano momenti di gioia ogni giorno. Se anche tu hai voglia di riflettere su cosa da valore alle nostre esistenze, con questo articolo proviamo a condividere alcune frasi sul piacere della vita, pensieri e aforismi scritti da menti particolarmente acute.

Frasi sul piacere della vita: ecco le migliori

Di riflessioni sulla vita i più grandi pensatori ne hanno lasciate in eredità moltissime. Alcune sono frasi sull’essere forti nella vita, altre sono frasi che invece ragionano non tanto sulle difficoltà, quanto sulle cose belle del vivere e dell’esistere.

Proviamo a rileggere insieme alcune delle più significative in assoluto, da poter utilizzare come mantra o da poter dedicare a una persona speciale che magari sta vivendo un momento non particolarmente felice:

– Piaceri: il primo sguardo dalla finestra al mattino, il vecchio libro ritrovato, volti entusiasti, neve, il mutare delle stagioni, il giornale, la dialettica, fare la doccia, nuotare, musica antica, capire, musica moderna, scrivere, viaggiare, cantare, essere gentili. (Bertolt Brecht)

– Il segreto per rimanere giovani sta nell’avere una sregolata passione per il piacere. (Oscar Wilde)

– La vita non è un avere e un prendere, ma un essere e un diventare. (Myrna Loy)

– Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano. (Madre Teresa di Calcutta)

– La vita è una meravigliosa occasione fugace da acciuffare al volo tuffandosi dentro in allegra libertà. (Dario Fo)

– Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fedor Dostoevskij)

– Far soldi non è tutto ciò che conta: coltivare la gentilezza è una parte preziosa del business della vita. (Samuel Johnson)

– La vita è fatta di piccole felicità insignificanti, simili a minuscoli fiori. (Banana Yoshimoto)

– La cosa più importante è godersi la vita. Essere felici è tutto ciò che conta. (Audrey Hepburn)

– Continua a sorridere, perché la vita è una cosa meravigliosa e c’è così tanto da sorridere. (Marilyn Monroe)

Altre riflessioni sulla vita

Abbiamo letto tante frasi diverse sulla vita, pensieri e parole di personaggi tra loro molto lontani nel tempo e nello spazio, ma accomunati da una grande sensibilità. Se vuoi ancora riflettere sul piacere della vita, ecco altri esempi di frasi che potrebbero fare al caso tuo:

– Nella vita, proprio come nella tavolozza del pittore, non c’è che un solo colore capace di dare significato alla vita e all’arte: il colore dell’amore. (Marc Chagall)

– Prendete la vita con leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore. (Italo Calvino)

– La lunghezza effettiva della vita è data dal numero di giorni diversi che un individuo riesce a vivere. Quelli uguali non contano. (Luciano De Crescenzo)

– Sono le persone che incontriamo a rendere la vita degna di essere vissuta. (Guy de Maupassant)

– Quando ti alzi la mattina, ricorda quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare. (Marco Aurelio)

