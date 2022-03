A cosa serve e come funziona Sky Go, l’app ufficiale per poter vedere in mobilità la nota emittente satellitare.

La televisione in streaming non è il futuro, ma il presente. Ormai è sempre più grande la richiesta di film e serie tv da poter vedere on-demand, così come la richiesta di libertà da parte degli spettatori, desiderosi di poter vedere la propria tv anche in mobilità, sugli smartphone e i tablet, in ogni luogo del mondo. Nasce proprio da questa esigenza Sky Go, l’app e il servizio streaming di Sky che permette agli abbonati di poter vedere l’intera programmazione della nota emittente televisiva satellitare attraverso i propri dispositivi mobili. Ma come funziona? Scopriamolo insieme.

Come usare Sky Go

Sky Go può essere utilizzata su smartphone, tablet e pc abilitati e permette di vedere i canali compresi nell’abbonamento Sky sottoscritto da ogni singolo cliente. Il servizio può essere associato fino a quattro dispositivi, che possono essere anche modificati nel corso del tempo senza limitazioni, a seconda delle proprie esigenze.

Tablet e Smart TV

All’interno di Sky Go sono presenti tante funzionalità molto utili per poter rendere la propria esperienza televisiva ancora più comoda e personalizzata. Possiamo ad esempio utilizzare la funzione Download & Play, per poter scaricare programmi on demand e vederli ovunque, anche senza connessione internet. C’è poi la funzione Restart, Pausa e Replay, che permette di poter guardare un programma dall’inizio anche quando è già iniziato, metterlo in pausa se dobbiamo interrompere la visione e poi tornare indietro per godersi una sola scena.

Ma è facile utilizzare l’app? La risposta è sì. Anzi, è addirittura banale. Una volta entrati su Sky Go è possibile vedere canali tv andando nell’area In onda adesso, continuare i programmi lasciati in stand by attraverso l’area Iniziati o scegliere un nuovo contenuto dalla sezione on-demand. Tre opzioni differenti che permettono di godere appieno dell’esperienza Sky.

E se invece volessi solo non perderti il tuo programma preferito, ma guardandolo comodamente dalla tua tv in un secondo momento? In questo caso puoi anche utilizzare la funzione Registra, per programmare la registrazione a distanza. Più comodo di così è impossibile.

Sky Go: informazioni e download

Per poter utilizzare Sky Go bisogna effettuare il download attraverso l’App Store, Google Play o AppGallery. In alternativa, è possibile scaricarlo dal sito ufficiale se vogliamo utilizzarlo su PC o Mac. Dopo aver effettuato il download, devi in primis ottenere dei dispositivi compatibili, disporre di una connessione Wi-Fi/fissa o almeno 3G/4G. Possedere uno Sky iD e quindi effettuare il login con il proprio iD. Il servizio è ovviamente riservato agli abbonati Sky.

Ma quali sono i limiti di Sky Go? Vale la pena ricordare che attraverso l’app è possibile vedere un dispositivo per volta (eccetto i clienti in possesso di due abbonamenti separati). Inoltre, per poter passare da un dispositivo a un altro dovrai chiudere l’app e attendere qualche minuto prima di collegarti con quello nuovo. E per vedere Sky Go sulla tv? Non è possibile scaricare l’app su un apparecchio televisivo, nemmeno su una moderna smart tv. Ma si può utilizzare il cavo HDMI per poter collegare il proprio dispositivo (PC o Mac) a un televisore.

