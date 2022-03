App per velocizzare video: quali programmi utilizzare per accelerare le clip registrate con il nostro smartphone.

Che noia questo video! Quante volte ti sarà capitato, nel girare una clip con il tuo smartphone, di creare contenuti interessanti per una manciata di secondi ma ricchi per il resto di tempi morti? In casi del genere le soluzioni sono due: o tentare un’operazione di “taglia e cuci”, a volte non proprio semplice; o accelerare i momenti in cui non accade pressoché nulla. Fortunatamente la seconda è tutto meno che complicata. Esistono infatti tantissime app per velocizzare video, gratuite e molto intuitive.

Non serve essere un esperto di editing per riuscire a rendere più godibili i propri contenuti video. Basta utilizzare i giusti programmi e software, disponibili sia per computer che in versione app per i nostri smartphone. Scopriamo insieme quali sono i migliori.

Programma per velocizzare video: quale utilizzare?

Se sei giunto fino a questa guida, ti starai chiedendo come velocizzare un video. Magari penserai che servano chissà quali conoscenze o quali software complicati e costosi per poter riuscire ad accelerare una clip nei momenti di stasi, come fanno molti professionisti. La verità è però un’altra. Per velocizzare video esistono tantissimi programmi molto facili da utilizzare, sia per Android che per iOS.

App per riconoscere le piante

Una delle più famose e utilizzate è VideoShop, app di editing che comprende variate funzionalità, tra cui la possibilità di aumentare e diminuire la velocità dei singoli filmati. Accelerare i video con videoshop è davvero semplice. Gratuita (ma con acquisti in-app per sbloccare funzioni aggiuntive), è disponibile su tutti gli store principali.

Una volta lanciata, basta importare la clip che desideriamo velocizzare, andare sull’opzione Speed e definire la porzione di video su cui vogliamo agire. Tramite degli indicatori molto chiari e intuibili possiamo quindi regolare la velocità, accelerando o decelerando a seconda dei nostri scopi. Una volta arrivati a un risultato soddisfacente non ci resta che salvare i cambiamenti ed esportare la clip, salvandola nella nostra galleria o condividendola tramite social o email.

Software utilizzato soprattutto per modificare video lunghi e solo in fase di riproduzione è invece VLC, utilizzato da già migliaia di utenti come media player gratuito. VLC non è infatti solo un programma per velocizzare video, ma un software completo e destinato a differenti utilizzi. In alternativa, non sottovalutare app come KineMaster o iMovie, quest’ultima solo per iPhone e iPad.

Miglior programma per velocizzare i video

Se non stai cercando un’app ma un vero e proprio programma per computer, oltre al già citato VLC (disponibile sia come applicazione che come software per PC), puoi provare con Avidemux, editor gratuito e open source, che permette al singolo utente di modificare in maniera permanente ogni filmato effettuando varie operazioni di editing, tra cui appunto l’aumento della velocità e la diminuzione.

Per chi non avesse intenzione di installare nulla sul proprio computer, però, la soluzione restano le risorse online. Tra le diverse presenti sul web, una delle più utilizzate da amatori ed esperti è Clipchamp. Generalmente usata per comprimere video dal peso eccessivo, questa piattaforma di editing video online permette di modificare le nostre clip in maniera molto rapida e senza il bisogno di scaricare alcunché. Attenzione però: per poter esportare filmati in alta qualità (720p o 1080 p) è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Anche per questo è consigliata soprattutto per coloro che vogliano fare della creazione di contenuti video un lavoro o un vero hobby.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG