Vi proponiamo una selezione di belle frasi di auguri per casa nuova, da personalizzare in base alle proprie esigenze.

Dovete fare gli auguri ad amici o familiari per casa nuova? Vi proponiamo una selezione di frasi che potete anche personalizzare a vostro piacimento. Ricordate che state celebrando un evento molto importante, per cui le vostre parole devono essere sincere e piene di ottimismo.

Le più belle frasi di auguri per casa nuova

Il trasferimento in una nuova casa è un momento delicato. I mesi che precedono il grande passo sono stressanti perché le cose di cui occuparsi sono tante. Coloro che non lo vivono in prima persona difficilmente riescono a comprendere quanto possa essere sfiancante l’acquisto di una dimora. E’ anche per questo che il trasloco va festeggiato in grande. Vi proponiamo una selezione di frasi di auguri per la nuova casa:

La casa è dove si trova il cuore. (Plinio Il Vecchio)

Possa per voi, il futuro essere sempre luminoso nel calore del vostro nuovo nido d’amore.

La luce è ciò che descrive la tua casa, il calore è quello che mi ha trattenuto lì, facendomi stare bene. Complimenti per la tua nuova casa.

Auguri per la tua nuova casa! Spero che diventi un posto speciale dove crescano tutti i tuoi sogni.

La tua nuova casa è un angolo di paradiso, uno squarcio di bellezza, un segno di eleganza, un sogno che diventa realtà. Congratulazioni.

Qualcuno scriveva che la casa è l’epidermide dell’anima. E questa casa rappresenta davvero ciò che sei. Auguri per la tua nuova casa.

La casa è il vostro corpo più grande. Vive nel sole e si addormenta nella quiete della notte; e non è senza sogni. (Kahlil Gibran)

Una casa non è una questione di mattoni, ma di amore. Anche uno scantinato può essere meraviglioso. (Christian Bobin)

Adesso che siete entrati nella vostra casa nuova, arriva la parte più bella.

Ci sono nuovi ricordi che attendono di entrare, mentre apri le porte della tua casa nuova. I più vivi auguri a te e alla tua famiglia, ora che iniziate a ritagliarvi un nuovo destino. Congratulazioni.

La casa è il vero spazio di libertà. È il solo luogo sulla Terra in cui si può decidere di cambiare la disposizione dei mobili, fare esperimenti sui colori delle pareti o indulgere a un capriccio nella scelta delle pantofole, senza chiedere il permesso a nessuno. Che questa casa sia per te il luogo in cui tu possa ritrovare te stesso.

Non ti renderai conto del valore della tua nuova casa, finché non tornerai da una giornata stressante di lavoro, in un luogo che puoi veramente chiamare tuo. Auguri per la tua nuova casa!

Questa casa parla di te in ogni minimo dettaglio. È bellissima!

Casa nuova, vita nuova… Tanti auguri dai tuoi vecchi amici.

Il vostro nido d’amore è magnifico. Auguri per la vostra nuova vita nella nuova casa.

Ora che hai trovato il tuo nido, so che saprai colmarlo d’amore e di calore. Auguri per la tua nuova, splendida casa.

Finalmente hai spazio per organizzare feste fino all’alba! Bellissima casa.

La tua casa ha l’atmosfera giusta, l’arredamento perfetto e i colori azzeccati. Congratulazioni.

Gli odori tipici di una casa vera: quello di tappeti dell’Ottocento, di libri antichi, di cera, di poltrone, di lucidante per pianoforte. Odori nobili e di altri tempi, ma anche di tanta vita vissuta. (Carlo Verdone)

Che lusso avere una casa, potersi rinchiudere in casa, con frigo pieno, telefono a portata di mano, televisione, radio, impianto stereo, libri, computer veloce, sauna, creme di bellezze, pozioni, erbe, pillole, delle piante per ricordarci che viviamo, dei quadri per lo sguardo, un gatto per la dolcezza… (Abla Farhoud)

Auguri sinceri per casa nuova: le frasi migliori

Le frasi di auguri per casa nuova possono essere personalizzate a piacimento. Ricordate soltanto di essere sempre ottimisti perché si tratta di un traguardo importante e amici e familiari hanno bisogno della vostra vicinanza.