Qual è il Paese più pigro d’Europa? Non si tratta dell’Italia, ma di una Nazione che non avremmo mai immaginato fosse fan della sedentarietà.

Negli ultimi anni come non mai, specialmente dopo l’avvento dei social, la sedentarietà è diventato un problema mondiale. Sapete qual è il Paese più pigro d’Europa? I vertici della nazione in oggetto hanno lanciato l’allarme perché questo stile di vita, oltre a costare miliardi di euro al sistema sanitario nazionale, è causa di 21.000 morti premature per malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e cancro.

Sedentarietà, qual è il Paese più pigro d’Europa?

La sedentarietà nuoce al corpo e alla mente, non è una novità. Fino a vent’anni fa, quando i social erano appannaggio di pochi, la vita della popolazione mondiale era molto più attiva. Pensiamo, ad esempio, ai bambini. Un tempo, finita la scuola, trascorrevano ore al parco, sia d’inverno che d’estate. Oggi, molti bimbi frequentano il cosiddetto ‘tempo pieno’ e, tornati a casa, vengono piazzati davanti allo smartphone o ai videogames. Tralasciando queste cattive abitudini, sapete qual è il Paese più pigro d’Europa? Non si tratta dell’Italia, ma dell’Olanda.

“Siamo campioni europei di sedentarietà. Stare seduti ci fa male perché il flusso sanguigno ristagna. Quando ti alleni, migliaia di vasi sanguigni nel tuo corpo generano una sostanza tra le più salutari per il nostro organismo, chiamata ossido nitrico. Tra i suoi benefici ci sono quelli di dilatare i vasi sanguigni, impedire il peggioramento del colesterolo cattivo, la formazione di coaguli e infiammazioni“, ha dichiarato il cardiologo Leonard Hofstra.

Stando ad un rapporto dell’organizzazione di ricerca TNO, l’eccessiva sedentarietà costa ogni anno 1,2 miliardi di euro al sistema sanitario nazionale olandese. Non solo, provoca 21.000 morti premature a causa di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e cancro.

L’Olanda è il Paese più pigro d’Europa: quante ore di ozio registra?

Secondo le indagini, l’Olanda è il Paese più pigro d’Europa perché registra ore giornaliere di sedentarietà da brividi. Si parla del 64% delle persone che trascorrono sedute più di otto ore al giorno. La ricercatrice Lidewij Renaud ha sottolineato: “Quasi due terzi della nostra popolazione è a rischio. È un problema individuale ma anche sociale“. Oltre alle ore che si trascorrono a lavoro, sono state considerate anche quelle legate al pendolarismo e al relax tra le mura domestiche.

Erik Scherder, membro del Consiglio nazionale per lo sport olandese e professore di neuropsicologia alla Vrije Universiteit Amsterdam, ha chiesto al Governo di invitare la cittadinanza a fare più attività fisica. Ha dichiarato: “È allarmante che i bambini stiano seduti tutto il giorno a scuola e si dedichino ai videogiochi a casa invece di giocare all’aperto. Le reti del cervello coinvolte nel funzionamento motorio mostrano un’ampia sovrapposizione con quelle coinvolte nella matematica e nella comprensione del linguaggio. Se si esclude la parte di motricità, si danneggia quindi anche lo sviluppo delle altre funzioni“.