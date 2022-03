Le frasi sugli amanti possono riguardare diverse situazioni sentimentali, ma tutte hanno in comune la segretezza: vediamo le più belle.

Un amore non si può mai condannare. Anche quando si parla di un sentimento segreto, ha sempre motivo di esistere. D’altronde, il proverbio ‘Al cuor non di comanda’ non è nato per caso. Diamo uno sguardo alle frasi sugli amanti più belle di sempre, quelle che comprendono appieno quei legami che qualcuno giudica imperfetti.

Frasi sugli amanti: aforismi che vanno dritti al cuore

Le frasi per amanti segreti non sono comprese da tutti, specialmente da coloro che giudicano malamente legami di questo tipo. Avere una relazione nascosta non vuol dire necessariamente che si tratta di un rapporto a tre. Poi, anche se fosse, perché limitarsi a giudicare? Un amore, anche se agli occhi degli altri può apparire ‘malato’, non può sempre essere definito tale. Certo, ci sono eccezioni, ma non possiamo dare alla parola amanti un’accezione esclusivamente negativa. Di seguito, una selezione di frasi d’amore per amanti segreti:

L’anima incontra l’anima sulle labbra degli amanti. (Percy Bysshe Shelley);

Gli amanti, quelli veri, non condividono un letto ma custodiscono un segreto. (Pablo Neruda);

Se il Creatore lascia qualche volta cadere uno sguardo sulla terra, egli deve posarlo sopra due amanti. (Alphonse Karr);

Ma l’amore è cieco e gli amanti non possono vedere le piacevoli follie che essi commettono. (William Shakespeare);

Un uomo prende un’amante per restare con sua moglie, mentre una donna lo prende per lasciare il marito. (Eric-Emmanuel Schmitt);

I mariti non sono mai amanti così meravigliosi come quando stanno tradendo la moglie. (Marilyn Monroe);

Una donna che ha un amante è un angelo. Una donna che ha due amanti è un mostro, una donna che ha tre amanti è una donna. (Victor Hugo);

Una donna che si ama non si sposa; il peggiore insulto che possiate farle è di trasformarla da amante in moglie. (Giuseppe Prezzolini);

È la più fedele di tutte le mogli: essa infatti non ha ingannato nessuno dei suoi amanti. (Jules Renard);

Ci sono delle donne talmente infedeli che provano gioia a tradire i loro amanti con il loro marito. (Georges Clemenceau);

Un’amante è un vino in bottiglia, una moglie è una bottiglia di vino. (Charles Baudelaire);

È notte: solo ora si destano tutti i canti degli amanti. E anche la mia anima è il canto di un amante. In me è qualcosa d’inappagato e d’inappagabile: vuole prender voce. Una brama d’amore è in me che parla la lingua dell’amore. (Friedrich Nietzsche);

Il fatto solo di sapersi un amante folle d’amore lo inorgogliva come il possesso d’un titolo nobiliare. (Jack London);

Gli amanti inventano il proprio vocabolario, ma non ha significato che per loro. (René Barjavel);

Vi è una sola vera tragedia nella vita di una donna: il fatto che il passato sia sempre l’amante e il futuro invariabilmente il marito. (Oscar Wilde);

Che cos’è un’amante? Una donna presso la quale ci dimentichiamo quel che si sa a memoria, come dire tutti i difetti del suo sesso. (Nicolas de Chamfort);

è ricco d’una grazia favolosa perfino i tuoi amanti. (Elsa Morante); L’amante ideale è l’uomo al quale una donna può insegnare qualcosa, non uno specialista dell’arte d’amare, né un professionista fiero della sua preparazione tecnica. (Mae West).

Amore clandestino: frasi per un sentimento incompreso

Di frasi per un amante uomo o donna ce ne sono tantissime. Ovviamente, non sempre possono essere declinate in base all’occorrenza. Alcune, infatti, sono destinate solo alle femminucce, mentre altre possono essere indirizzate soltanto ai maschietti.

Il matrimonio finisce quando non si ha più niente da dire o si ha ancora molto da dire, ma si preferisce dirlo all’amante. (Fabrizio Caramagna);

una sola goccia di luna nell’erba. (Pablo Neruda); In molte case un amante ha salvato un matrimonio in crisi. (Decimo Giunio Giovenale);

È molto difficile far felice il proprio marito; è più facile far felice il marito di un’altra. (Zsa Zsa Gabor);

La donna meno indiscreta non vi nasconderà che ha un amante; piuttosto, vi nasconderà che ha un marito. (Henry Asselin);

Quando una donna non ci ama più, il primo ad accorgersene è il suo nuovo amante. (Roberto Gervaso);

Un amante saggio, come un buon cuoco, è uno che sa quando il fuoco è spento. (Helen Rowland);

L’amante perfetto è quello che si trasforma in pizza alle quattro del mattino. (Charles Pierce);

(Aldo Busi) L’amante può dissolversi in un marito. (George Lyttelton);

Un amante dovrebbe essere come un piccolo ritiro in campagna, da non dimorarci in permanenza: buono solo per una notte e via, per gustare meglio la città quando ci si torna. (William Wycherley);

Egli era consapevole di un grande segreto della vita: le donne non cercano uomini belli. Le donne cercano uomini che hanno avuto donne belle. Avere un’amante brutta è quindi un errore fatale. (Milan Kundera);

Per un marito non c’è goffaggine maggiore di quella di parlare della propria moglie, se è virtuosa, alla propria amante, a parte quella di parlare della propria amante, se è bella, alla moglie. (Honoré de Balzac);

Tutti aspirano al quarto d’ora di notorietà. Tranne gli amanti, che vorrebbero l’anonimato e invece finiscono sulla bocca di tutti. (Diego De Silva);

È seccante che le mogli si accorgano sempre dei difetti dei loro mariti, soltanto quando hanno già un amante. (Ardengo Soffici).

