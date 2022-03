Cuba: quando andare in vacanza? Vediamo qual è il periodo migliore per prenotare un soggiorno sull’isola dei Caraibi.

Da anni e anni, Cuba è una delle mete più ambite per le vacanze. Progettare una fuga ai Caraibi, però, non è semplice perché è necessario incastrare bene il periodo che si ha a disposizione con quello migliore sull’isola da un punto di vista climatico. Vediamo quando è consigliato andare e quando, invece, è preferibile rimanere a casa.

Cuba: quando andare in vacanza?

Il periodo migliore per andare a Cuba, una delle isole dei Caraibi più conosciute, va da fine novembre ad aprile. In questi mesi, infatti, le temperature si aggirano tra i 25 e i 28° C, il cielo è quasi sempre sereno e l’umidità è pressoché inesistente. Per quel che riguarda la temperatura dell’acqua del mare, è calda durante tutto l’anno: tra i 26° di gennaio e i 31° di agosto.

Nei mesi che vanno da maggio a ottobre è caldamente sconsigliato andare in vacanza a Cuba. Come tutte le altre località dal clima tropicale, anche nell’isola dei Caraibi è questa la stagione delle piogge. Le precipitazioni sono particolarmente forti soprattutto da settembre fino alla prima parte di novembre. Inoltre, si possono verificare anche violenti uragani. Questi ultimi, generalmente, nascono dall’Oceano Atlantico e colpiscono specialmente la parte orientale di Cuba.

Come se non bastasse, nel corso della stagione delle piogge, il caldo è umido e afoso. Se dovete scegliere proprio questo periodo per una vacanza, optate per la parte meridionale dell’isola: qui le temperature sono più alte e non ci sono influssi freschi delle correnti del Nord.

Viaggi a Cuba, il periodo migliore: non solo il clima

Il periodo migliore per visitare Cuba, almeno da un punto di vista climatico, è compreso tra fine novembre ad aprile. Chiarito ciò, è bene fare un’altra precisazione. L’isola dei Caraibi ha una grandezza di circa 110.000 km quadrati, pertanto è difficile girarla tutta, specialmente quando si tratta di una vacanza di breve durata. Prima di prenotare un viaggio, quindi, assicuratevi di avere abbastanza tempo a disposizione perché sarebbe un peccato arrivare fin là e avere i giorni contati. Non soltanto per le cose da vedere, ma anche per immergersi pienamente nel vero spirito cubano.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG