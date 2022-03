The Sign Dance è un nuovo progetto social che insegna la lingua dei segni in modo semplice e divertente. Ecco di cosa si tratta.

TikTok è un social che ormai non ha bisogno di presentazioni e che tutti conoscono per la sua capacità di attirare l’attenzione grazie a video brevi e divertenti. A volte, però, capita che al divertimento si aggiunge anche qualcosa di istruttivo come accaduto di recente con The Sign Dance.

Un progetto social a cura dell’Ente Nazionale Sordi e che ha lo scopo di insegnare la lingua dei segni italiana attraverso dei semplicissimi balletti.

Da oggi quindi la LIS (lingua dei segni italiana) si potrà iniziare ad apprendere e comprendere guardando dei semplici video e ballando sulle note delle canzoni che più si amano.

Come funziona The Sign Dance

The Sign Dance funziona in modo molto semplice ed intuitivo. In pratica vengono scelti di volta in volta delle espressioni di uso comune nella lingua italiana che, sono poi rese sotto forma di balletti.

lunguaggio dei segni

Il linguaggio dei segni è infatti molto espressivo e rende ogni piccola coreografia simpatica da vedere e bella da ricreare. Per questo motivo, gli utenti hanno la possibilità di ricreare il brano che più gli piace per realizzare dei veri e propri duetti che vengono poi presentati sui social.

Un modo alternativo e creativo di usare i social e di fare aggregazione e che è fruibile a tutti attraverso i canali di TikTok e di Instagram.

Qualche accenno importante alla lingua dei segni

Per chi non lo sapesse, la LIS, dal 19 Maggio 2021 è stata finalmente riconosciuta come lingua ufficiale. Ciò nonostante, in Italia sono ancora in pochi a conoscerla. E solitamente chi sa usarla rientra tra le persone non udenti, le loro famiglie e, ovviamente, gli interpreti.

Diffondere la conoscenza e l’uso della LIS è quindi molto importante per poter parlare di inclusione.

E per farlo, il nuovo progetto approdato su TikTok ma già presente anche su Instagram mira a fare la differenza. Attraverso i balletti, infatti, è possibile avere un primo contatto con questa lingua così preziosa. Cosa che avvicina anche i più giovani alla sua conoscenza portando magari alla voglia di volerla imparare sul serio.

Un progetto davvero speciale che sta ottenendo un discreto successo e che è già stato accolto in modo positivo da diversi artisti che hanno scelto di condividere dei balletti in LIS del loro brani più famosi.

