Come si fanno i duetti di TikTok: qual è il metodo per riuscire a fare un duetto sulla celebre app con la voce di un amico.

Stai diventando un maniaco di TikTok ma ancora non conosci tutti i segreti della celebre applicazione cinese? Avrai già capito, magari scollando la home e sbirciando tra vari contenuti, che su questo social è possibile creare davvero contenuti di ogni tipo, anche duetti. Ma come si fanno i duetti di TikTok? Se non ne hai idea, proviamo a scoprirlo insieme.

Come fare i duetti su TikTok

Prima di iniziare a entrare nel clou di questo tutorial, forse è il caso mettere in chiaro cosa sia concretamente un duetto sulla celebre piattaforma. In pratica, si tratta della riproduzione di un video che ti è particolarmente piaciuto avendo come riferimento proprio l’originale. Pigiando sulla funzione duetto, potremo registrare un video simile a un altro, mantenendo quello di riferimento vera e propria guida. Alla fine ciò che avremo sarà un contenuto con un schermo diviso in due, che metterà in paragone il nostri video con quello originale.

Importante sarà capire come fare un video su TikTok in versione standard, ovviamente. La funzione duetto può infatti risultare un pochino più ostica all’inizio. Per capire meglio, quali siano le potenzialità dei duetti, eccoti una carrellata dei migliori risalenti a qualche anno fa:

Vediamo adesso in particolare come fare i duetti su TikTok, sia che tu abbia un iPhone sia che invece tu disponga di uno smartphone Android. Per prima cosa apri l’app cerca l’utente con cui vorresti ‘duettare’, oppure il creatore di un video virale che ti ha particolarmente colpito. Una volta trovato, clicca sulla freccia in basso a destra e poi su Duetto. Registra quindi il tuo video come faresti con un video normale, inserisci il testo, l‘hashtag e infine pubblica. Semplice no?

Come fare i duetti su TikTok con audio

Per quanto riguarda l’audio del duetto sulla nota app, coinciderà sempre e comunque con la traccia scelta dal creatore del video originale. Quindi per un duetto dovremo arrenderci e fare un contenuto che abbia per sottofondo la musica già presente.

Abbiamo visto come fare un duetto su TikTok con un amico. Dobbiamo però sapere che esistono alcuni trucchetti per riuscire a creare un duetto con facilità ancora maggiore. Ad esempio, potremo girarlo senza premere il bottone rosso. In che modo? Tramite il timer. Potremo impostare un ritardo tra i 3 e i 10 secondi. Avremo così la possibilità di lasciare il telefono su un supporto e registrare la nostra immagine a mani libere. Questo è molto utile non solo per i duetti, ma anche per girare normali video.

Hai seguito passo passo la guida su come si fa a fare i duetti su TikTok ma non riesci comunque a farlo con il tuo video preferito? Il problema potrebbe essere a monte. L’autore del contenuto originale potrebbe infatti aver disattivato questa funzione. In questo caso, ti conviene arrenderti e non utilizzare metodi alternativi, altrimenti potresti incappare in violazioni di copyright. Di seguito un video che ti riassume come fare un duetto:

