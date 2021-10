Frasi divertenti sulla vita: gli aforismi e le citazioni per sorridere insieme della vita e renderla più leggera nei momenti bui.

La vita è dura, ma proprio per questo è importante prenderla con leggerezza, di tanto in tanto. Quando ci si trova davanti a delle difficoltà, farsi una risata può riportare il buonumore e dare la forza per andare avanti. Non abbatterti mai. Per aiutarti, prova a leggere alcune frasi divertenti sulla vita, citazioni e aforismi che non solo ti strapperanno un sorriso, ma ti faranno anche riflettere su quello che può essere il vero senso della nostra esistenza. Pronto a farti due risate? Ecco alcune delle frasi allegre sulla vita cui non potrai resistere!

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Aforismi sulla vita divertenti

Che ti servano per ripenderti in un momento buio, o per riflettere su aspetti particolari della vita, o ancora per tirare su di morale un tuo amico o un tuo familiare, le frasi umoristiche sulla vita sono beni preziosi che vanno maneggiati con cura. Leggili o rileggili solo nel momento giusto. Non abusarne, per evitare che l’effetto comico o sarcastico possa non colpirti. Soprattutto, cerca di comprendere quando possono essere adatte al momento e quando invece potrebbero addirittura offendere il destinatario.

Detto questo, passiamo al sodo. Allaccia le cinture: ecco alcune delle migliori frasi spiritose sulla vita.

Frasi sulla vita divertenti

– Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. (George Bernard Shaw)

– Alcune persone non impazziscono mai. Che vite orribili devono condurre. (Charles Bukowski)

– La prova che nell’universo esistono altre forme di vite intelligenti è che non ci hanno ancora contattato. (Bill Watterson)

– Io non so se Dio esiste. Ma se esiste, spero che abbia una buona scusa. (Woody Allen)

– Buoni amici, buoni libri e una coscienza sonnacchiosa: questa è la vita ideale. (Mark Twain)

– Ovviamente nella vita ci sono un mucchio di cose più importanti del denaro. Ma costano un sacco di soldi. (Groucho Marx)

– Quando pensi che a nessuno importi se sei vivo, prova a non pagare per due mesi la rata della macchina. (John Belushi)

Altre massime sulla vita divertenti

Se le frasi che abbiamo riportato ti sono piaciute ma non sono riuscite a metterti di buonumore, non preoccuparti. Ne abbiamo molte altre da sottoporti. Perché di frasi sarcastiche sulla vita scritte da alcuni dei più grandi autori della storia, da scrittori, filosofi, scienziati o personaggi di un certo spessore, ne esistono davvero molte. Magari un consiglio potrebbe essere vedersi un intero film di Woody Allen, uno che delle frasi ironiche sull’esistenza ha fatto il proprio marchio di fabbrica. Ma se non hai tempo, eccoti alcune frasi comiche sulla vita ti faranno ridere e riflettere:

Massime sulla vita

– Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana. E non sono sicuro dell’universo. (Albert Einstein)

– Accetta chi sei. A meno che tu non sia un serial killer. (Ellen DeGeneres)

– Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, ogni tanto, non fa male. (Charles M. Schulz)

– Dietro ogni grande uomo c’è una donna che alza gli occhi al cielo. (Jim Carrey)

– Lo so, dovrei lavorare invece di cercare fessi da imbrogliare, ma non posso, perché nella vita ci sono più fessi che datori di lavoro. (Totò)

Se nemmeno queste battute ti sono piaciute, eccoti una carrellata di aforismi tratti da Twitter, dove la fantasia degli utenti non conosce limiti:

Massime sulla vita divertenti

– Certe mattine vorrei solo che qualcuno mi abbracciasse e mi dicesse: ‘La vita è difficile. Ecco tre milioni di euro e un cornetto alla crema’.

– La vita è come quando vai dal parrucchiere; tu gli dici cosa ti piacerebbe e lui fa quel cavolo che vuole.

– Sto passando quel periodo difficile che tutte le ragazze attraversano. Quello dai 14 agli 80 anni.

– Se dovessi riassumere la mia vita negli ultimi anni direi che: la vita è uno spigolo e io sono il mignolo che ci sbatte ripetutamente contro.

– È scientificamente provato che una giornata di mer*a duri più di 24 ore.

– Che poi tolta l’ansia, i chili di troppo, i soldi che non ho, la gente che stressa, i problemi quotidiani… La vita non fa poi così schifo.