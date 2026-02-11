Vita di Lucio Dalla e Gianni Morandi, il significato: “Anche gli angeli, capita a volte sai si sporcano”

Qual è il significato di Vita di Lucio Dalla e Gianni Morandi? La canzone è stata scritta da due mostri sacri del panorama italiano.

Con Vita, Lucio Dalla e Gianni Morandi hanno scritto un pezzo della storia della musica italiana. Una canzone meravigliosa, firmata da due grandi autori e interpretata da due delle voci nostrane più belle di sempre. Scopriamo il significato e il testo.

Vita di Lucio Dalla e Gianni Morandi: il significato

Era il 1988 quando Lucio Dalla e Gianni Morandi accettarono di cantare insieme Vita, scritta da Mogol e Mario Lavezzi. Inizialmente proposta a Mina, che la rifiutò, la canzone ha un significato che si coglie fin dalle prime strofe. E’ un inno all’esistenza, che va vissuta senza mai perdere la fiducia nel domani, anche quando gli ostacoli sembrano insormontabili.

“Non è stato facile

uscire da un passato che mi ha lavato l’anima

fino quasi a renderla un po’ sdrucita“.

Il protagonista di Vita non ha avuto un passato semplice, eppure è riuscito a risollevarsi, a rinascere. Adesso, con occhi diversi, riesce anche a vedere i suoi errori, in primis il terrore che aveva nell’ammettere di aver fallito.

“Anche gli angeli, capita a volte sai si sporcano

ma la sofferenza tocca il limite

e cosi cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto“.

In alcuni momenti, abbattersi è assolutamente normale e non bisogna vergognarsene, ma non si dovrebbe mai smettere di avere fiducia nella vita perché dopo il buio, arriva sempre la luce. Dal dolore se ne esce, magari un po’ più stanchi, ma sicuramente “più liberi“.

Ecco il video di Vita di Lucio Dalla e Gianni Morandi:

Vita di Lucio Dalla e Gianni Morandi: il testo della canzone

Vita in te ci credo

le nebbie si diradano

e oramai ti vedo…

