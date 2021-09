Frasi divertenti, buffe, comiche e ironiche: ecco quali sono le più spiritose da usare per far sbellicare dalle risate i vostri amici.

Quando si è alla ricerca di una frase a effetto, che regali un sorriso ai vostri amici, famigliari o dolci metà, non si riescono quasi mai a trovare le parole giuste. Infatti non è semplice trovare al volo le frasi divertenti giuste, da scrivere su un biglietto di auguri, o anche in un messaggio su Whatsapp, o anche da avere in mente e dirle a voce per fare bella figura con i propri conoscenti. A questo proposito, però, il web offre una vasta scelta di frasi, ma abbiamo scelto le migliori da usare per tutte le occasioni.

Frasi simpatiche da dire per fare bella figura

Ecco alcune frasi divertentissime, da dire a bruciapelo, che vengono bene in ogni momento se si vuole rendere la conversazione frizzante e divertente.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Frasi simpatiche per fare bella figura

Tutto è divertente, finché capita a qualcun altro. – Will Rogers

Se un gatto nero vi taglia la strada significa che sta andando da qualche parte. – Groucho Marx

Dietro ogni uomo di successo, c’è una donna che non capisce perché. – Maryon Pearson

È progresso se un cannibale usa la forchetta? – Stanislaw Jerzy Lec

L’alcol sarà anche il peggior nemico dell’uomo, ma la Bibbia dice “ama il tuo nemico”. – Frank Sinatra

Sono così intelligente che a volte non capisco una sola parola di quello che sto dicendo. – Oscar Wilde

Il mio cervello? È il mio secondo organo preferito. – Woody Allen

Più conosco le persone, più mi piace il mio cane. – Mark Twain

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. – George Bernard Shaw

I parenti sono come le scarpe: più sono stretti più ti fanno male – Totò

La gente pensa che deve essere divertente essere un super genio, ma non capisce quanto è difficile sopportare tutti gli idioti del mondo. – Calvino

La guerra è il mezzo escogitato da Dio per insegnare la geografia agli americani. – Ambrose Pierce

Se hai intenzione di dire la verità alle persone, sii divertente o ti uccideranno. – Billy Wilder

Frasi ironiche, da scrivere in ogni occasione

Frasi ironiche per ogni occasione

Qui di seguito ci sono invece le migliori frasi ironiche, da usare quando si vuole rendere un biglietto molto personalizzato e accattivante.

Per riavere la mia giovinezza farei di tutto, tranne far ginnastica, alzarmi presto o essere rispettabile. – Oscar Wilde

Gli anni più difficili della vita sono quelli tra i dieci e i settanta. – Helen Hayes

La felicità non è altro che avere una salute di ferro e una memoria corta. – Albert Schweitzer

Due cose sono infinite: l’Universo e la stupidità umana, ma non sono sicuro dell’Universo. – Albert Einstein

La felicità è avere una famiglia numerosa, amorevole, premurosa e affiatata… in un’altra città. – George Burns

Le donne che cercano di essere uguali agli uomini mancano di ambizione. – Marilyn Monroe

La televisione è un dispositivo che permette alle persone che non hanno niente da fare di guardare altre persone che non sanno fare nulla. – Fred Allen

Ricorda sempre che sei assolutamente unico. Proprio come tutti gli altri. – Margaret Mead

Perché dovrei preoccuparmi dei posteri? Cosa hanno fatto i posteri per me? – Groucho Marx

La saggezza viene dall’esperienza. L’esperienza è spesso il risultato di una mancanza di saggezza. – Terry Pratchett

Il vino è la dimostrazione che Dio ama ed ama vederci felici. – Benjamin Franklin

Frasi comiche per Whatsapp

Infine ecco alcune frasi buffe e comiche, che andranno sicuramente bene per il vostro stato di Whatsapp, o per quando si deve rispondere “ad effetto” su un gruppo o a una persona.

Frasi comiche per Whatsapp

Il matrimonio è quell’istituto che trasforma l’ex marito nell’INPS. – Daniele Luttazzi

Gli uomini sposano le donne con la speranza di non vederle mai cambiare. Le donne sposano gli uomini con la speranza di vederli cambiare. Inevitabilmente, entrambi rimangono delusi. – Albert Einstein

All’infuori del cane, il libro è il migliore amico dell’uomo. Dentro il cane è troppo scuro per leggere. – Groucho Marx

In un paese molto caldo regnava un monarca molto amato dal popolo: Re Frigerio. – Claudio Bisio

Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a settimana. Ceniamo a lume di candela, musica romantica e qualche passo di danza… Lei ci va il martedì e io il venerdì. – Henny Youngman

Sono un fallito, una schifezza, un codardo, un inetto, un vigliacco, una cacca che non merita neanche di essere schiacciata. Sono anche permaloso. Se qualcuno mi dice “sciocchino” mi offendo! – Antonio Cornacchione

Gli uomini non si lavano mai; se gli dici: “Amore, ma non te la fai mai la doccia?” “No, tanto domani vado in piscina”, oppure “No, io mi lavo a pezzi”. “Ecco, giusto per sapermi regolare, oggi che pezzo hai scelto?”. – Teresa Mannino

Ho sette figli. Le tre parole che senti di più intorno alla mia casa sono “ciao”, “arrivederci” e “sono incinta”. – Dean Martin

Durante la Maratona di New York mi sono stirato un muscolo. Dopo un’ora circa dall’inizio della corsa, son saltato giù dal divano. – David Letterman

Meglio che mi fidanzi col mio albero di natale. Sembra essere l’unico ad avere le palle. – Luciana Littizzetto

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/ragazzo-ridere-lettura-bambino-2604853/