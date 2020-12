Frasi per lo stato WhatsApp: i pensieri, le citazioni e le riflessioni più belle sull’amore, l’amicizia e ogni altro aspetto della nostra vita.

Scegliere le frasi per lo stato di WhatsApp non è semplice. Spesso cerchiamo in poche parole una frase in grado di esprimere il nostro stato d’animo, di parlare di noi, di far riflettere o, perché no, divertire. Ogni giorno sono migliaia gli utenti dell’app di messaggistica che utilizzano citazioni o pensieri per cercare di condividere le proprie emozioni con i contatti presenti sul nostro telefono. Se anche tu sei tra questi e hai bisogno di qualche spunto più originale del solito, ecco una bella lista di stati da mettere su WhatsApp!

–Frasi d’amore

–Stati sull’amicizia

–Frasi sulla vita

–Frasi prese da canzoni

Il sentimento che tendiamo maggiormente a condividere con gli altri è quello dell’amore. Ecco perché tra le frasi da mettere come Stato su WhatsApp quelle relative all’amore sono tra le più gettonate, ma anche tra le più complicate da trovare, se si cerca qualcosa di originale e in grado di far davvero battere il cuore.

Tuttavia, nel marasma di citazioni disponibili, ne abbiamo scelte alcune che potrebbero proprio fare al tuo caso:

– Innamorarsi è dar vita a una religione il cui dio è fallibile (Jorge Luis Borges)

– L’amore sopporta tutto, crede a tutto, spera in tutto, resiste a tutto. L’amore non tradisce mai (San Paolo)

– Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato, e sarai innocente (William Shakespear)

– Solo chi ama conosce. Povero chi non ama! (Elsa Morante)

– Il vero amore ha inizio quando nessuna cosa è richiesta in cambio (Antoine De Saint-Exupery)

– In un bacio, saprai tutto quello che è stato taciuto (Pablo Neruda)

– Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce (Blaise Pascal)

– L’amore è uno scamplo mortale di immortalità (Fernando Pessoa)

– Che l’amore è tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore (Emily Dickinson)

– Quando siamo amati, non dubitiamo di niente. Quando amiamo, dubitiamo di tutto (Colette)

Stati WhatsApp belli sull’amicizia

L’altro sentimento che fa battere maggiormente il nostro cuore e ci regala le emozioni più forti è l’amicizia. E spesso tendiamo a condividere con i nostri contatti citazioni che riguardano proprio l’essere amici, l’essere fedeli, ma anche i tradimenti e le delusioni che anche un vero amico in qualche caso può regalare. Ecco una lista di stati WhatsApp belli su questo tema:

– L’amicizia è amore senza le sue ali (George Gordon Byron)

– Nessuno è inutile se ha un amico. Se siamo amati, siamo anche indispensabili (Robert Louis Stevenson)

– Se due persone sono fatte l’una per l’altra finiranno per ritrovarsi, a dispetto della distanza, del tempo e persino delle circostanze (Nora Ephron)

– Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore (Eleonor Roosevelt)

– Alcune persone si rifugiano in chiesa; altre nella poesia; io nei mei amici (Virginia Woolf)

– Amici si nasce, non si diventa (Henry Adams)

– L’amicizia è un’anima sola che vive in due corpi (Aristotele)

– Un vero amico è chi ti prende per la mano e ti tocca il cuore (Gabriel Garcia Marquez)

– L’amicizia e l’amore non si chiedono come l’acqua ma si offrono come il té (proverbio giapponese)

Frasi per stati WhatsApp sulla vita

A prescindere dal sentimento che si vuole comunicare, ci sono frasi che ti rapiscono fin dalla prima lettura, che ti divertono, che ti fanno riflettere. Frasi sulla vita che aiutano a indagare su se stessi e sul nostro rapporto con gli altri e con tutto ciò che ci circonda. Ecco alcune frasi belle che non puoi non prendere in considerazione:

– Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta (Groucho Marx)

– Ama la verità, ma perdona l’errore (Voltaire)

– Non preoccuparti se gli altri non ti apprezzano. Preoccupati se tu non apprezzi te stesso (Confucio)

– Lo scopo della vita è lo sviluppo di noi stessi, la perfetta realizzazione della nostra natura: è per questo che noi esistiamo (Oscar Wilde)

– Il silenzio è l’unica risposta logica da poter dare agli stupidi (Marilyn Monroe)

– Un giorno senza sorriso è un giorno perso (Charlie Chaplin)

– Il successo vi farà acquisire falsi amici e veri nemici (Madre Teresa di Calcutta)

– La vera felicità risiede nel non cercarla (Seneca)

– La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri (Oscar Wilde)

– Sii sempre il meglio di ciò che sei (Martin Luther King)

Frasi per lo stato WhatsApp prese da canzoni

Ovviamente, una delle fonti migliori per trovare frasi e citazioni da scrivere negli Stati di WhatsApp sono le nostre canzoni preferite. In questo caso, i gusti prevalgono spesso su ciò che vogliamo dire. Se amiamo il rock prendermo probabilmente spunto da Jim Morrison, Bob Dylan o altri grandi nomi che hanno fatto la storia della musica e della letteratura. Se amiamo il rap, sceglieremo citazioni di grandi nomi dell’hip hop. Ma anche per chi ama la musica italiana non mancano le possibilità, grazie soprattutto alla nostra tradizione cantautorale. Ecco alcune delle citazioni più belle:

– Noi che abbiamo un mondo da cambiare, noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare (Anna verrà di Pino Daniele)

– E quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita (Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti)

– Nella fatica del tuo sorriso cerca un ritaglio di Paradiso (Tre madri di Fabrizio De André)

– Nel mio silenzio anche un sorriso può fare rumore (Nel cuore, nell’anima di Lucio Battisti)

– Vorrei donare il tuo sorriso alla luna peerché di notte chi la guarda possa pensare a te (Il regalo più grande di Tiziano Ferro)

– Perché la vita è un brivido che vola via… è tutt’un equilibrio sopra la follia (Sally di Vasco Rossi)

– Vorrei solo averti più vicino, cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino, che sono grandi come i dubbi che mi fanno male, ma sono belli come il sole dopo un temporale (Cascare nei tuoi occhi di Ultimo)

– Insegui il tuo destino, perché tutto il dolore che hai dentro non potrà mai cancellare il tuo cammino (Ascolta il tuo cuore di Laura Pausini)

– Forse esiste già al di là dell’orizzonte una poesia anche per te (Una poesia anche per te di Elisa)

– Ho messo via un bel po’ di cose, ma non mi spiego mai il perché io non riesca a metter via te! (Ho messo via di Ligabue)

