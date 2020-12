Sapete cosa significa la sigla molto usata sui social network BFF? Si tratta di un tipo di linguaggio tecnologico, molto comune in rete e in particolare tra i giovani!

Entrando sui social, in particolare Facebook, Twitter, Instagram e molti altri vi sarà certamente capitato di leggere in una frase l’espressione BFF. Se vi state ancora chiedendo che cosa significhi bisogna prima di tutto partire dal contesto in cui è stata usata. Le nuove tecnologie, come appunto i social network, veicolano un certo tipo di comunicazione, fatta di abbreviazione e “slang” della lingua italiana che prende anche dall’inglese e da altri idiomi. Inoltre, il luogo virtuale dei social è quasi interamente frequentato dai giovani. Quindi si può dire che BFF fa parte del gergo giovanile di un linguaggio tecnologico legato ai social network e al web. Ecco cosa significa!

Origine : dal gergo in uso su Internet e sui social.

: dal gergo in uso su Internet e sui social. Quando viene usato : per indicare una persona come tale.

: per indicare una persona come tale. Lingua : sigla in inglese.

: sigla in inglese. Diffusione: globale.

Il significato e l’origine di BFF

Il significato dell’acronimo in questione è “Best Friends Forever“, ovvero “Migliori Amiche Per Sempre” che in italiano si può ridurre in MAPS (si può anche trovare questa sigla sui social, che è usata allo stesso modo).

Non è chiara l’origine di questa sigla e del perché venga usata con l’acronimo, ma sicuramente le abbreviazioni nel mondo degli sms, delle chat e dei social network sono molto diffuse e una ragione può essere questa. Solitamente quando si usa in un frase viene accompagnato da un’immagine di due ragazze adolescenti di bell’aspetto, ma anche da attrici e showgirl che si mostrano molto affiatate insieme (un esempio può essere l’ereditiera Paris Hilton con Britney Spears)

Esempi d’uso

Ecco un esempio d’uso preso da un tweet sull’omonimo social network:

