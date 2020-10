La ship, o shippare se si intende come verbo, è un qualcosa per cui due personaggi si dovrebbero mettere insieme… o che i fan vorrebbero che lo facessero.

Sebbene la pronuncia di shippare sia quello del verbo italiano scippare, il significato è decisamente diverso, in quanto la ship (non la nave, in inglese) è un concetto che non ha nulla a che vedere con il borseggio. Quando si usa questa parola, che non fa parte di nessuna lingua, o meglio prende sia dall’inglese che dall’italiano, si sta parlando di relazioni amorose… o meglio che la gente vorrebbe che esistessero. Ecco il significato di shippare, con anche alcuni esempi d’uso.

Origine : dalle fan fiction.

: dalle fan fiction. Quando viene usato : per indicare una possibile relazione amorosa tra due personaggi o persone.

: per indicare una possibile relazione amorosa tra due personaggi o persone. Lingua : misto tra inglese e italiano.

: misto tra inglese e italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di shippare

Con il termine shippare, che deriva dall’inglese “ship”, ovvero il diminutivo di “relationship” che è la relazione tra persone, si intende uno scenario in cui due personaggi o persone si mettono insieme. Lo scenario ovviamente è quello creato dalla mente delle persone, in particolare di quelle che scrivono o ideano le fan fiction.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/sfondo-del-desktop-amore-innamorato-3061483/

Capita che una persona voglia vedere quell’attore famoso mettersi con quell’attrice, magari perché in un film hanno recitato insieme e tra i due c’era feeling, quindi si immagine che tra di loro ci sia una “ship“. Il verbo “shippare” inoltre è utilizzato molto sul web, come se fosse inglese, ovvero “I ship A e B” si traduce in questo particolare modo di dire in italiano in “io shippo A e B“.

In definitiva shippare è l’atto di una persona, in un storia scritta, parlata o mentale, di voler far mettere insieme due persone o personaggi. O anche che alla tal persona piace una “ship” reale tra due persone o personaggi.

Esempi d’uso

Capita molte volte di vedere questo termine sui social network, in particolare su Twitter e Instagram, dove i meme vanno per la maggiore. Ecco alcuni esempi:

“La ship migliore del mondo è quella tra Ron e Hermione di Harry Potter“.

“Shippare Timothée Chalamet e Saoirse Ronan è la cosa da fare sempre“.

