Da Audrey Hepburn a Marilyn Monroe a Titanic: ecco tutti i gioielli dei film diventati famosi anche grazie alle attrici che li hanno indossati.

Tutti ricorderemo il “cuore dell’oceano” la bellissima collana indossata da Kate Winslet nella pellicola Titanic. Spesso anche i gioielli diventano veri e propri protagonisti del film e vengono ricordati, dal pubblico che osserva, non solo per la loro bellezza ma anche importanza. Ultimo in ordine di tempo, inoltre, è il film dal titolo Assassinio sul Nilo, dove spicca il Tiffany Diamond, indossato da alcune star come Audrey Hepburn e Lady Gaga.

I gioielli indossati nei film che ci fanno sognare

Proprio nel film Assassinio sul Nilo, inoltre, è presente – come abbiamo detto – il Tiffany Diamond. Si tratta di un raro diamante con taglio cuscino da 128.54 carati e con ben 82 faccette.

Nella pellicola di Pretty Woman – film cult con Julia Roberts e Richard Gere – la protagonista ha indossato una parure dal valore di 250 mila dollari. Il maestoso gioiello, inoltre, è stato prestato per le riprese da Fred Joaillier. Anne Hathaway, invece, per il film Ocean’s 8 ha indossato una collana di Cartier.

Anche Nicole Kidman ha indossato, per alcune scene di Moulin Rouge, dei gioielli molto importanti e costosi. Si tratta, infatti, di una collana che possiede 134 carati.

Marilyn Monroe amica dei..diamanti

Quando parliamo di cinema e diamanti la prima persona che ci viene in mente è proprio lei: l’iconica Marilyn Monroe. L’attrice, infatti, nella pellicola dal titolo Gli uomini preferiscono le bionde indossa una collana, piena di diamanti. Celebre anche la canzone Diamonds are a girl’s best friend (i diamanti sono i migliori amici delle donne).

Anche in Via col Vento anche la protagonista in alcune scene ha indossato dei gioielli importanti come una collana di diamanti e ametiste con un bracciale abbinato. In Colazione da Tiffany, invece, l’attrice Audrey Hepburn ha indossato una magnifica collana di perle con una chiusura in diamanti, diventata un vero e proprio cult.