L’ablesplaining è un termine legato al mondo della disabilità, ed è una pratica negativa che i normodotati, verbalmente, usano nei confronti delle persone disabili.

In un mondo perfetto le persone sarebbero trattate tutte allo stesso modo, ma purtroppo questo non avviene. In questo senso esiste una disparità tra normodotati e persone con disabilità, che può essere messa in evidenza dai primi sotto forma di spiegazione dei fatti più ovvi per i secondi, di cui non se ne sente il bisogno. Esiste anche una parola per questo, l’ablesplaining. Ecco cosa significa e in quale contesto si utilizza!

Il significato e la traduzione di ablesplaining

Così come il mansplaining, anche l’ablesplaining è una forma di paternalismo, in particolare questo nei confronti delle persone con disabilità. Il significato di questo termine è legato al verbo inglese “to explain“, che significa spiegare, e forma insieme ad altri sostantivi, come nel nostro caso “able“, ovvero abile delle parole nuove che stanno a indicare certe categorie di persone che si sentono in diritto di spiegare cose ad altri, che però non sono richieste.

Questa pratica viene adottata dalle persone normodotate che spiegano con paternalismo e condiscendenza alle persone con disabilità quali sono i loro diritti e come devono farsi rispettare ecc. Spiegazioni queste che non sono richieste e accentuano la discrepanza tra le due categorie, mettendo ancora di più in soggezione il disabile, che ovviamente sa benissimo di cosa si parla.

Esempi d’uso

Per fare qualche esempio, questa parola non si utilizza nel linguaggio parlato o in quello scritto, ma per capire meglio ecco alcune frasi:

“L’ablesplaining è quella pratica orrenda che i normodotati fanno nei confronti di persone con disabilità“.

“Quando si parla di ablesplaining ci si riferisce a spiegazioni non richieste, come il mansplaining e il whitesplaining“.

