Qual è il significato di Bella ciao? Mentre l’origine della canzone è incerta, il messaggio che lancia è chiarissimo.

Senza ombra di dubbio, Bella Ciao è una delle canzoni italiane più conosciute al mondo. Tradotta in tantissime lingue e cantata da altrettanti artisti, è un vero e proprio inno per la libertà. Vediamo il significato e il testo del brano.

Bella ciao: il significato della canzone

Da sempre associata alla Resistenza e ai partigiani, Bella ciao è una delle canzoni italiane più famose al mondo. Si tratta di un canto popolare, le cui origini sono ancora incerte. Lo stesso non si può dire del significato, che appare chiaro fin dalle prime strofe. Si tratta di un brano che invoca la libertà e condanna ogni forma di dittatura, estremismo o guerra.

“Una mattina mi son svegliato

E ho trovato l’invasor

O partigiano portami via“.

Svegliarsi un giorno e trovarsi privati di ogni diritto non è umano. Il protagonista di Bella ciao invoca l’aiuto del partigiano, visto come l’unico che può salvarlo. Diventando a sua volta partigiano potrebbe morire, ma non sarà un problema essere seppellito “sotto l’ombra di un bel fior“.

“Tutte le genti che passeranno

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Tutte le genti che passeranno

Mi diranno: ‘Che bel fior’“.

E’ meglio morire per mano dell’invasore, oppure da uomo libero? Per il protagonista di Bella ciao non c’è alcun dubbio. Quanti vedranno il fiore che indica la sua tomba diranno “questo è il fiore del partigiano morto per la libertà“.

Ecco il video di Bella ciao:

Bella ciao: il testo della canzone

Una mattina mi son svegliato

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Una mattina mi son svegliato…

