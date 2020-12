La casa di Jennifer Lawrence, nel cuore di Los Angeles, è una delle più grandi e lussuose mai vista a Hollywood. Vi sveliamo tutto sulla residenza della star.

Avete visto i suoi film, ma vi siete mai chiesti dove abita? Approfondiamo proprio questo aspetto della vita di Jennifer Lawrence, stella del cinema e volto di tantissimi successi nel dorato pianeta Hollywood! Ecco la residenza in cui l’attrice vive quando si trova a Los Angeles, nel magico ventre di una Beverly Hills che profuma di lusso ed eccessi senza troppi precedenti…

Jennifer Lawrence: la casa in cui vive a Beverly Hills

Eletta tra le case più belle del mondo nel 2020, la residenza di Jennifer Lawrence nel cuore di Los Angeles è davvero spettacolare. Non un minimo compromesso in fatto di lusso e comfort, per una mega villa composta da decine di stanze e incastonata nel verde abbraccio delle colline di Beverly Hills.

Un labirinto di suite, enormi sale da pranzo e bagni con ogni genere di capriccio che si estende su una superficie di circa 600 metri quadri nel segno dell’eleganza e della ricchezza, senza contare lo spazio esterno in cui si rincorrono un meraviglioso giardino, una piscina mozzafiato e un campo da tennis!

Jennifer Lawrence: una villa senza alcun risparmio (di soldi e lusso)

Secondo le notizie emerse sul costo di questa casa in stile francese, pare che l’attrice vi abbia investito qualcosa come 8 milioni di dollari. Nel vocabolario della splendida Jennifer Lawrence, dunque, in fatto di affari immobiliari non ci sarebbe spazio alcuno per la parola “risparmio”.

All’interno, dominanti il bianco delle pareti e il legno naturale tra pavimenti e travi a vista, divani in pelle e sale da pranzo dal sapore romantico e chic. I bagni, dove regna il marmo di Carrara, sono dotati di ogni comodità con vasche e doccia idromassaggio persino nell’ala riservata agli ospiti della star.

All’esterno anche una meravigliosa veranda con spazi interamente dedicati a pranzi e cene all’aperto, per momenti di relax e divertimento sotto il cielo di Hollywood in compagnia di amici e parenti.

Jennifer Lawrence: ex proprietari e vicini di casa famosi

JENNIFER LAWRENCE

Nel video diffuso da Hollywood Lifestyle, emergono tutta la bellezza e lo sfarzo di questa residenza da capogiro, i cui precedenti proprietari includono nomi come Jessica Simpson ed Ellen DeGeneres.

Chi sono i vicini di casa di Jennifer Lawrence? Tutti famosi, e non potrebbe essere altrimenti visti i costi esorbitanti di una villa in quell’area vip di LA: tra le star che condividono il quartiere con l’attrice spiccano Cameron Diaz, Mila Kunis e Ashton Kutcher!

La villa comprende tre camere da letto matrimoniali extra lusso e un’enorme cabina armadio che accoglie gli abiti e le scarpe costosissimi dell’attrice. E come dimenticare il tocco sofisticato di un laghetto di ninfee a completare il tutto? Davvero una dimora da sogno che solo un patrimonio stellare come quello della diva può tradurre in realtà!