Dall’icona artistica di tutte le donne arrivano le citazioni sull’amore, sulla forza e il coraggio. Scopriamo le frasi di Frida Kahlo che dovrebbero ispirare la nostra vita!

Icona di libertà e indipendenza, simbolo di forza e coraggio per tutte le donne. Ecco chi è Frida Kahlo, la pittrice messicana che ha ispirato intere generazioni e non solo. Ancora oggi i migliori brand la prendono come esempio per ispirare al suo carattere le proprie collezioni. Una personalità forte, tenace, creativa e vivace pronta a diffondere valori significativi di amore. L’amore inteso come sentimento di forte rispetto e passione per se stessi in primo luogo e poi verso la vita e gli altri. Scopriamo allora le 6 frasi di Frida Kahlo destinate a riempire le nostre giornate di magia e amore!

Frasi di Frida Kahlo sull’amore

L’artista messicana scomparsa nel 1954 ci ha lasciato davvero molto. Valori importanti e frasi che sono davvero dei mantra di benessere se presi come simbolo quotidiano da seguire. Lasciamoci dunque ispirare dalle 6 frasi più celebri della pittrice Frida Kahlo riguardo all’amore per sé e per gli altri.

– Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Come primo passo per una vita felice bisogna accettare noi stesse volendoci bene e amandoci. Con i nostri pregi e difetti, solo in questo modo si potrà gioire della compagnia degli altri e apprezzare ciò che la vita ci riserba.

– Non fare caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io vedo orizzonti dove tu disegni confini. Una frase tutta femminista per sottolineare il valore della donna e della sua unicità. È davvero importante considerare sempre il proprio valore, le proprie caratteristiche e particolarità.

– Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia. Monito a tutte quelle donne impaurite e legate da vincoli coniugali non desiderabili. Vuole infondere coraggio e ispirare alla libertà. Libertà di scegliere una persona che ci meriti, che ci rispetti e ci ami per quello che siamo.

Frasi di Frida Kahlo sulla vita e su se stessi

– Viva la vida. In spagnolo ad indicare di amare la vita, di godersi ogni istante, brutto o bello che sia. La vita ci riserba mille difficoltà e avventure che vanno vissute a testa alta e apprezzate in ogni parte.

– Non dico che posso fare tutto. Dico che lo farò lo stesso, nonostante tutto. Una citazione davvero illuminante e ispiratrice per molti di noi che a volte cedono alla paura e allo sconforto. Vuole farci ricordare chi siamo, quali sono le nostre potenzialità e le nostre capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

-La rivoluzione è l’armonia della forma e del colore e tutto esiste, e si muove, sotto una sola legge: la vita.

– It’s true I’m here, and I’m just as strange as you. Questa volta in inglese per ricordare a tutti che “è vero sono qui, e sono strana proprio come te“. Un grande monito a rimanere se stessi senza doverci uniformare a ciò che la società ci impone. Simbolo di creazione artistica, di unicità e di coraggio da prendere davvero alla lettera!

– Niente vale più della risata. Ridere ha il potere di rimetterti al mondo ed è quello che più conta.

