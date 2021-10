Eliminare account TikTok: come cancellare il proprio account inutilizzato, e cosa succede se non hai più la password.

Hai usato per qualche tempo TikTok ma ormai hai capito che non è il social adatto alle tue esigenze? Fortunatamente, un account sull’app cinese non è per sempre e può essere cancellata. Se hai intenzione di chiudere definitivamente il tuo profilo, magari perché inutilizzato o per qualunque altro motivo, puoi seguire l’iter che ti illustreremo nelle prossime righe. L’importante è essere consapevoli che, una volta chiuso un account, non potrà essere recuperato. Sei pronto? Scopriamo come eliminare un account Tiktok.

Eliminare account TikTok: cosa devi sapere

Prima di entrare nello specifico, è importante sottolineare che la cancellazione può avvenire solo tramite app per Android o iPhone, e che una volta chiesta la disattivazione dell’account l’operazione diventerà irreversibile entro trenta giorni. Al termine di questo periodo, tutti i tuoi video e contenuti verranno eliminati definitivamente. Se quindi hai qualche dubbio, potoresti optrare per rendere privato il tuo account per qualche periodo. In questo modo il tuo profilo sarà chiuso agli altri, ma non verrà disattivato del tutto.

Qualora la tua decisione fosse però irreversibile, allora puoi procedere in questo modo. Entra su TikTok con il tuo account, clicca sull’icona dell’omino in basso e accedi al tuo profilo. A questo punto cerca la voce Gestione account e clicca su Elimina account. Dopo aver digitato la password, prosegui e conferma premendo ancora sul bottone Elimina account. Ma come fare se invece non sei in possesso della tua chiave d’accesso?

Come eliminare un vecchio account TikTok senza password

Se per qualche motivo hai usato TikTok, hai imparato il modo per usarlo, hai scoperto tutti i suoi segreti ma non ricordi la password del tuo account oppure l’hai persa, potresti avere qualche problema in più. Senza password non è infatti possibile procedere con la disattivazione dell’account. La password serve infatti a garantire che la richiesta sia stata fatta dallo stesso proprietario del profilo. In questo caso, devi quindi prima recuperare la password andando su Gestione Account e cliccando sulla voce Password.

Dopo aver inserito il codice che ti è stato inviato via email, modifica la chiave d’accesso scegliendo la nuova password che desideri. A questo punto, potrai tornare al precedente procedimento per andare fino in fondo con la cancellazione dell’account. A dimostrazione che a tutto c’è soluzione, basta non disperarsi.

