Cristiano Ronaldo ha scelto una nuova villa in Inghiterra, lasciandosi alle spalle la “vecchia” casa di Manchester (presa appena pochi giorni prima con la famiglia) a causa… delle pecore!

Trasferimento lampo a Manchester per CR7, che dopo aver preso casa nella celebre città del Regno Unito avrebbe virato su un’altra abitazione a causa di un vicinato “troppo rumoroso”: un gregge di pecore. Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di andare a vivere altrove insieme a Georgina Rodriguez e ai loro figli, adocchiando un nido in perfetto stile fuoriclasse con ogni genere di comfort e senza badare a spese…

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Cristiano Ronaldo: nuova villa dopo l’addio alla prima casa di Manchester

Cristiano Ronaldo e famiglia avrebbero deciso di trasferirsi (dopo pochissimi giorni) dalla casa appena presa a Manchester in un’altra villa, ma senza rinunciare al comfort. La coppia avrebbe optato per una nuova residenza mozzafiato, secondo il Mirror, lasciandosi alle spalle la prima dimora – scelta in occasione del passaggio di CR7 al Manchester United – a causa di un gregge di pecore che li avrebbe tenuti svegli anche di notte.

Questioni di “vicinato”, dunque, dietro il cambio di rotta del calciatore portoghese e della consorte, che non avrebbero comunque perso un centimetro quadrato del lusso e dello stile che contraddistingue le loro scelte in fatto immobili.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Quanto costa la casa di Cristiano Ronaldo in Inghilterra

Secondo la stampa britannica, Cristiano Ronaldo si sarebbe trasferito velocemente in una casa da urlo nel Cheshire, archiviando definitivamente la prima villa di Manchester del valore di circa 6 milioni di sterline, in favore di una nuova sistemazione che non sarebbe comunque sottotono rispetto agli standard di lusso e comfort a cui è abituato. Il costo? Si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di sterline.

Si tratterebbe della proprietà di una ex stella del Manchester United, e sarebbe dotata di un sistema di sicurezza inviolabile per garantire al campione e alla sua famiglia il massimo della privacy. Al suo interno, una grande sala cinema e un’altrettanto sfarzosa piscina fanno da cornice a un “nido” esclusivo, dove non manca il garage per ospitare almeno 4 delle sue adorate supercar. Al servizio del clan Ronaldo anche uno staff di guardie del corpo e controlli su tutto il perimetro della casa.

Secondo gli agenti immobiliari contattati dal Sun, la proprietà sarebbe un vero e proprio gioiello nel cuore verde di un’area praticamente invisibile agli occhi dei curiosi. Grazie ai suoi immensi giardini esterni, sarebbe impossibile intravederne anche solo il perimetro nonostante sorga in uno dei centri più frequentati della zona.