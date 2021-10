Tutto quello che devi sapere su TikTok, il social più utilizzato dai giovani (e non solo): come funziona e come si usa.

Da diversi anni ormai, c’è un’applicazione che ha saputo raggiungere, se non scavalcare, Instagram e Facebook nell’uso quotidiano dei più giovani. Stiamo parlando ovviamente di TikTok. Social media molto particolare, di proprietà della società cinese ByteDance, nato dalla fusione con Musical.ly, da cui ha tratto alcune delle funzionalità più caratteristiche, è ormai una realtà solida non solo per intrattenimento, ma anche a livello di marketing. Ma come funziona TikTok? Scopriamolo insieme per poter comprendere fino in fondo le logiche di una delle app più scaricate e utilizzate in tutto il mondo.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Come si usa TikTok?

Per curiosità o per necessità, capire come usare TikTok potrebbe rivelarsi molto importante per la tua carriera. La logica di base è molto simile a quella di altri social network. Puoi infatti creare un tuo profilo e costruire delle community permettendo agli utenti iscritti di seguirti per poter usufruire dei tuoi contenuti, regalandoti eventualmente like e apprezzamenti.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiktok/

Una volta effettuato il download dell’app e creato il tuo account, puoi sbizzarrirti a utilizzare tutte le funzionalità principali o secondarie di un mondo non molto complesso ma in grado di far esprimere la tua creatività. Rispetto ad altri social ancora più conosciuti, ci sono delle caratteristiche che rendono TikTok per il momento unico. Ad esempio il feed non impegnativo. Puoi infatti guardare i contenuti degli altri utenti anche senza seguirli o lasciare obbligatoriamente like o commenti. In particolare, potrai vedere i video di tendenza o quelli realizzati nelle vicinanze della tua posizione.

Rispetto ad altri social, potrai poi interagire anche in altro modo, non solo con like e commenti. Puoi ad esempio creare dei video di risposta. Ci sono poi anche qui gli hashtag, utilissimi per partecipare a challenge virali, o magari per lanciarne di nuove.

Come funziona TikTok per fare video

Il fulcro dell’utilizzo di TikTok è ovviamente la creazione dei brevi video con sottofondo musicale che servono per raccontare una storia in pochi secondi. Per fare un video basta premere il pulsante centrale con il simbolo + e dare l’autorizzazione per l’utilizzo di fotocamera e microfono. A questo punto possiamo registrare un video o caricarne uno già registrato e salvato sul nostro dispositivo, eventualmente da modificare a nostro piacimento con le mille e più funzionalità presenti nell’app.

Importantissimo è aggiungere ai video un suono. TikTok mette a disposizione diverse playlist divise per categoria, ma è possibile anche cercare un brano nell’archivio interno dalla barra di ricerca. Per poter attirare l’attenzione degli utenti potrà essere importante optare per canzoni virali e molto utilizzate sui social, così da entrare nei vari trend. Una volta scelto il suono, può essere tagliato e apposto in qualsiasi momento del video. Il segreto per creare una clip di successo è fare in modo che immagini e musica dialoghino perfettamente (o quasi).

Oltre alla musica, possono essere aggiunti ai propri video anchie degli effetti e dei filtri per rendere il nostro contenuto più accattivante e attrente per gli utenti dei social. Tra quelli a nostra disposizione ci sono anche adesivi, effetti 3D, accessori e altro ancora.

Come funziona TikTok doppiaggio

Se sei molto interessato all’app, ti starai chiedendo come funziona TikTok per fare soldi. Ci sono vari metodi, anche se devi partire da un presupposto: non è semplicissimo arricchirsi attraverso l’applicazione. Può aiutarti per rendere più interessanti i tuoi contenuti la funzione doppiaggio.

Per utilizzarla basta registrare un video ed entrare nella pagina dell’editing, premere sull’icona del microfono ‘Doppiaggio’, cliccare sulla registrazione e creare una voce fuori campo da poter aggiungere nel momento del video che riterrai più opportuno e infine regolare il volume. Semplice, no? L’importante è però non utilizzare il doppiaggio a caso, ma per mettere in pratica una buona idea, magari anche molto originale.

Di seguito un video che spiega come funziona TikTok:

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiktok/