E’ possibile scrivere frasi d’amore brevi e lasciare comunque il segno? Certo che sì, basta solo scegliere quelle giuste e d’effetto.

Le frasi d’amore brevi possono fare breccia nel cuore del destinatario, a patto che siano scelte con cura. Limitarsi al semplice ‘Ti amo’ è fin troppo banale, per cui è necessario prendere in prestito le parole da poeti, cantanti, artisti e scrittori. Vediamo quali sono le citazioni e gli aforismi che promettono l’effetto wow.

Frasi ad effetto sull’amore

Le frasi d’amore brevi e significative possono stendere il partner in un lampo, a patto che siano scelte con cura. Scrivere poche parole ma incisive, è talvolta più importante che lasciarsi andare a lunghi discorsi o monologhi scopiazzati a destra e manca. Per fare breccia nel cuore di qualcuno con citazioni è necessario chiedere aiuto agli artisti, che negli anni hanno partorito pensieri davvero profondi. Tra frasi d’amore per lui bellissime e corte abbiamo:

Per sempre e un giorno. (William Shakespeare);

Amami poco, ma amami a lungo. (Robert Herrick);

Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza. (Roger de Bussy-Rabutin);

L’amore è la poesia dei sensi. (Honoré de Balzac);

Non esiste l’amore, esistono le prove d’amore. (Pierre Reverdy);

Amare è bruciare, è essere in fiamme. (Jane Austen);

Ti amo più della mia stessa pelle. (Frida Kahlo);

Non conosco altra ragione di amarti che amarti. (Fernando Pessoa);

Baciami e vedrai quanto sono importante. (Sylvia Plath);

Vivo per amarti, morirò se dovrò dimenticarti. (Jim Morrison);

L’amore è una malattia mentale seria. (Platone);

L’amore non conosce regole. (San Girolamo);

Sii degno dell’amore, e l’amore verrà. (Louisa May Alcott);

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno. (Émile Verhaeren);

L’opposto dell’amore non è l’odio. È la paura. (Gary Zukav);

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller).

Le frasi d’amore per lei brevi, così come quelle per lui, possono essere inviate a prescindere dal sesso del destinatario. Difficilmente, infatti, le citazioni sentimentali hanno desinenza al maschile o al femminile. Se notate che è così, vi basterà cambiarla in base alle vostre esigenze.

