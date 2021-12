Le dediche più romantiche da fare, anche per San Valentino, al vostro partner: ecco tante frasi d’amore che vanno bene per qualsiasi occasione.

Spesso non troviamo le parole giuste per trasmettere amore per davvero: la maggior parte delle volte ci si improvvisa poeti dell’ultima ora e non sempre le frasi d’amore che scegliamo sono adeguate. Come fare quindi? Si possono fare dediche romantiche, originali e divertenti, oppure anche prendere spunto da citazioni e aforismi di personaggi famosi, oppure anche poesie d’amore. Ecco tante idee a cui ispirarsi

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Frasi belle d’amore: Il romanticismo la fa da padrone

Oggi vorrei regalarti qualcosa di dolce, di unico, di raro. Qualcosa che ti rimanga impresso, ma non una cosa materiale che nel tempo si degrada. Oggi voglio regalarti tutto l’amore che provo per te.

Amo questa festa degli innamorati, perché oggi 14 febbraio posso gioire con te del nostro amore, che ci tiene uniti ogni giorno, regalandoci le gioie che viviamo quotidianamente. Auguri amore mio.

posso gioire con te del nostro amore, che ci tiene uniti ogni giorno, regalandoci le gioie che viviamo quotidianamente. Auguri amore mio. Amore mio penso che questo piccolo messaggio non racchiuderà mai tutto quello che voglio dirti… ma credo anche che due parole bastino per dirti tutto: Ti Amo, sei la mia unica ragione di vita insieme ai nostri piccoli.

Sei l’amore che guarisce l’anima e mi fa rinascere. Sei tutto ciò che io avrei voluto avere, sei tu amore che mi hai portato lontano dalle tenebre e mi hai fatto vedere la luce, con dentro di sé l’intero paradiso, dove regna la pace e ognuno gioisce.

Vorrei essere il raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare, per farti respirare e vivere di me. Vorrei essere la prima stella che ogni sera vedi brillare, così i tuoi occhi sanno che ti guardo e che sono sempre con te.

Frasi d’amore divertenti

• Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore. Ma anche il cioccolato ogni tanto non fa male

Frasi San Valentino divertenti

A San Valentino potresti regalarmi dei Baci Perugina con, al posto del bigliettino romantico, un romantico assegno?

potresti regalarmi dei Baci Perugina con, al posto del bigliettino romantico, un romantico assegno? L’amore è la risposta, ma mentre la si aspetta, il sesso solleva alcune domande piuttosto interessanti

piuttosto interessanti Quando cadi, io sarò lì a prenderti – Con amore, il pavimento .

. La mattina non posso mangiare, penso a te. La sera non posso mangiare, penso a te. La notte non riesco a dormire… Ho tanta fame!

Frasi famose d’amore e aformismi

Ci sono anche delle frasi celebri d’amore, scritte dagli scrittori più importanti della letteratura (tralasciando Shakespeare che ha scritto frasi d’amore eccelse). Eccone alcune:

Che l’amore sia tutto quel che c’è, è tutto ciò che sappiamo dell’amore – Emily Dickinson

Amo come l’amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che voglio dirti è che ti amo. – Fernando Pessoa

C’è tutta una vita in un’ora d’amore. – Honorè De Balzac

Frasi San Valentino famose

È meglio amare o essere amati? Nessuno dei due se il vostro colesterolo è più di seicento. – Woody Allen

Amore e tosse non si possono nascondere. – Ovidio

Le migliori poesie d’amore per San Valentino

Due cuori si uniscono in questo giorno così speciale, e battono forte per mantenere il ritmo del nostro grande amore. Auguri di buon San Valentino, ti amo.

del nostro grande amore. Auguri di buon San Valentino, ti amo. A te che sei il mio sole, il mio tesoro più prezioso, la mia luce, l’emozione più grande, il regalo più bello. A te amore mio è dedicato ogni mio gesto, ogni mio pensiero, ogni mio battito del cuore è per te … Ora e per sempre ti amo. Buon San Valentino!

… Ora e per sempre ti amo. Buon San Valentino! Non ho mai smesso di amarti perché sei l’unica ragione di esistere e che mi permette ogni giorno di continuare ad amarti. Ti volevo solo dire che sono pazzo di te e che ti amo da morire. Buon San Valentino!

Poesie di San Valentino

Ti amo, tre secondi per dirlo, tre ore per spiegarlo e una vita intera per provarlo. Sei il mio primo pensiero la mattina e l’ultimo pensiero della notte…buon San Valentino amore.

la mattina e l’ultimo pensiero della notte…buon San Valentino amore. Se ti sogno di notte è perché sei il mio sogno, se ti immagino è perché sei nella mia mente, ma se TI AMO vuol dire che sei la mia vita, sei la mia anima .

. Oggi vorrei regalarti qualcosa di dolce, di unico, di raro. Qualcosa che ti rimanga impresso, ma non una cosa materiale che nel tempo si degrada. Oggi voglio regalarti tutto l’amore che provo per te.

che provo per te. Questo non è il nostro giorno, perché il mio San Valentino me lo regali da sempre . Ti amo

. Ti amo Se avessi una matita per disegnare questo giorno, disegnerei i tuoi occhi e immaginerei l’immenso. Grazie per le emozioni che mi hai fatto vivere e che continui a regalarmi

per disegnare questo giorno, disegnerei i tuoi occhi e immaginerei l’immenso. Grazie per le emozioni che mi hai fatto vivere e che continui a regalarmi Ho la sicurezza del tuo amore come la notte che cede il posto al giorno e il tramonto che ne spegne le luci. E poi un’altra alba, e un’altra ancora, per sempre… Auguri, amore mio. Ti amo!

del tuo amore come la notte che cede il posto al giorno e il tramonto che ne spegne le luci. E poi un’altra alba, e un’altra ancora, per sempre… Auguri, amore mio. Ti amo! Non ci sono canzoni d’amore più belle o frasi d’amore più belle di quelle che si dicono alla persona amata, mentre la si guarda negli occhi un attimo prima di baciarla . Ti amo, amore mio.

. Ti amo, amore mio. Il tuo amore non è un di più, ma l’essenziale di cui non posso fare a meno neanche per un istante. Sei speciale.

Frasi d’amore bellissime, brevi e intense

È più difficile esprimere l’amore in tante o in poche parole? Sicuramente le frasi brevi sono più d’effetto, ma sono più difficile da trovare. Eccone alcune:

Amare è bruciare, è essere in fiamme – Jane Austen .

. Ti amo più della mia stessa pelle – Frida Kahlo .

. Non conosco altra ragione di amarti che amarti – Fernando Pessoa .

. Baciami e vedrai quanto sono importante – Sylvia Plath .

. Vivo per amarti, morirò se dovrò dimenticarti – Jim Morrison.

Riproduzione riservata © 2021 - DG