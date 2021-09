Frasi celebri sull’amore: le frasi d’amore di poeti più significative e conosciute, in grado di emozionare diverse generazioni di innamorati.

Descrivere un sentimento forte come l’amore non è semplice. Ci vuole una sensibilità fuori dal comune, come quella che è tipica dei poeti e degli scrittori dall’animo leggero. Non è un caso che per le nostre dediche sui social, nelle lettere, nei messaggi, spesso oltre a esprimere il nostro pensiero, cerchiamo di affidarci alle parole scritte da alcuni dei poeti più importanti e famosi. Se hai bisogno ancora di trovare l’ispirazione, ecco alcune delle frasi più celebri sull’amore.

Frasi d’amore dei poeti più famosi

Tra i poeti più citati quando vogliamo descrivere il sentimento d’amore, ci sono due nomi differenti ma di importanza fondamentale per la letteratura mondiale: William Shakespeare e Dante. Due personalità tanto lontane quanto accomunate da una sensibilità fuori dal comune, in grado di scrivere versi che sono diventati dei veri aforismi.

Non solo nella Commedia, ma in tante sue opere Alighieri ha toccato il tema dell’amore, come ogni altro tema rilevante nella vita. E nel parlare d’amore, è forse riuscito a superare tutti e a superarsi, con versi che sono entrati nella storia dell’umanità. Questi sono solo alcuni degli esempi più famosi:

Frasi d’amore Dante Alighieri

– Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, prese costui de la bella persona che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende. Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona. Amor condusse noi ad una morte: Caina attende chi a vita ci spense.

– L’amore è più forte della vita e tanto vicino alla morte.

– Non può comprendere la passione chi non l’ha provata.

Queste alcune delle più belle frasi d’amore di Shakespeare:

Frasi d’amore William Shakespeare

– Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.

– Parla piano, se parli d’amore.

– Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri?

– Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore… se mi odi, sarò sempre nella tua mente.

– Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

– Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato, ama il tuo peccato e sarai innocente.

– L’amore non guarda con gli occhi, ma con l’anima.

Frasi poetiche d’amore

Non solo grandi poeti italiani e internazionali, ma anche alcuni degli scrittori più amati in assoluto hanno lasciato in eredità frasi ed aforismi di grandissimo successo ancora oggi. Andiamo a leggere alcune delle più emozionanti:

– Quando l’amore non è follia, non è amore. (Pedron Calderon de la Barca)

– La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è o, meglio, essere amati a dispetto di quello che si è. (Victor Hugo)

– Ci terremo semplicemente per mano e andremo con passo leggero, dicendo cose insensate, stupide e care. (Dino Buzzati)

– La felicità è amore, nient’altro. Felice è chi sa amare. (Herman Hesse)

– L’amore consiste nell’essere cretini insieme. (Paul Valery)

– Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine. (Franz Kafka)

– Ti amo con un amore che è più dell’amore. (Edgar Allan Poe)

– Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici di essere insieme, parlando piano, forse nemmeno una parola. (Walt Whitman)

– Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupery)

– Chi, essendo amato, può dirsi povero? (Oscar Wilde)

– Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Khalo)

Di frasi significative sull’amore ce ne sarebbero altre centinaia, di artisti importanti come Tolstoj, Dostoevskij, poeti moderni come Jim Morrison, e poi tantissimi autori francesi, americani, inglesi, italiani, greci, latini. Ma utilizzare frasi d’amore di poeti famosi non è necessario. Quando si parla d’amore, anche se non si possiede un vocabolario abbastanza ricco, anche se non si sa bene cosa si vuole dire e come dirlo, l’importante è non limitarsi e parlare, affidandosi anche a ciò che solo il nostro cuore ci ispira, senza copiare gli altri. Perché, come scriveva Platone: “Al tocco dell’amore, tutti diventano poeti“.