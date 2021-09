Chiara Ferragni ha stretto un accordo con Safilo per la sua linea di occhiali da sole e da vista, sul mercato dal 2022.

Chiara Ferragni ha siglato un altro accordo che, con tutte le probabilità, si rivelerà un successone: l’influencer ha infatti accettato una collaborazione con la casa produttrice di occhiali Safilo, in vista della realizzazione della sua nuova collezione eyewear in uscita nel 2022. “Siamo entusiasti di accogliere nel nostro portafoglio una delle più famose e influenti imprenditrici digitali al mondo”, ha dichiarato a la Stampa Angelo Trocchia, amministratore delegato del gruppo Safilo.

Chiara Ferragni e Safilo: la collezione eyewear

Dopo le bottiglie d’acqua, i biscotti, la linea di articoli per la cartoleria (e ovviamente la sua famosa linea di vestiti), Chiara Ferragni è pronta a lanciare sul mercato anche la sua nuova collezione eyewear, che verrà realizzata in collaborazione con il gruppo Safilo.

“Insieme vogliamo creare un nuovo marchio fashion di riferimento nell’eyewear che, attraverso il digital, sia in grado di parlare direttamente alle nuove generazioni, lavorando in sinergia con lo straordinario potere della fan base globale di Chiara per rafforzare ulteriormente la presenza di Safilo nell’universo digitale. Un brand che si inserirà perfettamente nel nostro portafoglio marchi e che rappresenta una significativa opportunità di crescita nel segmento contemporary”, ha fatto sapere l’amministratore delegato della società.

La collezione a quanto pare verrà presentata per la primavera 2021, ma sarà disponibile soltanto da gennaio 2022. Una volta annunciata la collaborazione con la famosa influencer, Safilo sarebbe schizzata in borsa: a Piazza Affari avrebbe segnato un incremento del 12,56% a 1,9 euro.

L’annuncio dell’influencer

Chiara Ferragni ha annunciato con orgoglio la sua collaborazione con Safilo, definendo la società “un grande esempio di spirito italiano con una valenza globale.” Per conoscere i dettagli della sua nuova collezione purtroppo bisognerà attendere il 2022, e lei stessa si è detta “impaziente” di mostrarla al mondo intero.