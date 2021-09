Dopo aver annunciato di non voler più possedere beni di valore (oltre alle sue famose società) Elon Musk ha affittato un appartamento da 37 mq.

Tra le varie stranezze del multimiliardario Elon Musk vi è senza dubbio il suo “gusto” nell’abitare: dopo che qualche anno fa ha annunciato di voler rinunciare alla maggior parte dei suoi beni di valore (quali ad esempio le sue ville extra lusso sparse in tutto il mondo) l’imprenditore ha affittato un prefabbricato da 37 mq a Boca Chica, in Texas, affacciato sul sito di lancio della sua compagnia aerospaziale SpaceX.

Elon Musk: la casa di 37 metri quadri

Avrebbe speso circa 50mila dollari Elon Musk per la sua casa da 37 mq a Boca Chica, in Texas, realizzata dalla compagnia Boxabl, specializzata nella progettazione di case modulari e in prefabbricati di piccole dimensioni (contenenti tutto ciò di cui si può aver bisogno per vivere).

La casa sarebbe stata posizionata a Boca Chica, a pochi metri dal sito di lancio della compagnia aerospaziale SpaceX, di proprietà dello stesso Musk. A maggio 2020 l’imprenditore aveva annunciato di voler rinunciare a tutte le sue ville sparse negli Stati Uniti (e nel resto del mondo) e così le aveva messe in vendita. Insieme a sua moglie Claire Boucher (meglio nota come Grimes) e a suo figlio, l’imprenditore si è poi trasferito nel microscopico prefabbricato.

Il patrimonio

Si stima che fino ad ora, con la vendita di tutte le sue proprietà extra lusso, Elon Musk abbia incassato ben 114 milioni di dollari. Una delle sue proprietà più famose, la villa in Crystal Springs Road a Hillsborough (situata nella California Bay Area) è stata venduta – stando a quanto riporta il Fatto Quotidiano – per 37,5 milioni di dollari. Pur avendo affermato di voler rinunciare a tutti i beni materiali Elon Musk conserva la proprietà delle sue importanti società e secondo Forbes il suo patrimonio ammonterebbe a ben 185.7 miliardi di dollari.