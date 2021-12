“Sì sì vax”, la canzone del trio dei virologi più blasonati in tv sulle note di Jingle Bells, ha fatto il giro del web.

“Sì sì vax” è il nuovo tormentone di Natale. Tutta farina del sacco di “Un giorno da pecora”, il programma di Radio Rai1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, questo buon Natale canoro interpretato dai virologi Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti e Andrea Crisanti, ormai star della tv.

“Sì sì vax”: le parole della canzone

La canzone cantata dai tre virologi, sulle note della famosa “Jingle Bells”, invita a vaccinarsi per poter passare serenamente le feste di Natale. Ecco le parole:

«Sì sì sì sì sì vax vacciniamoci

se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare

Sì sì sì sì sì sì vax vacciniamoci

Il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Se vuoi andare al bar felice a festeggiar

Le dosi devi far

Per fare un buon Natal

Mangia il panettone

Vai a fare l’iniezione

Proteggi gli altri oltre a proteggere anche te

Sì sì sì sì sì vax vacciniamoci

Con la terza dose tu avrai feste gioiose

Sì sì sì sì sì sì vax vacciniamoci

Il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Sì sì sì sì sì vax vacciniamoci

Per il calo dei contagi dosi anche i re magi

Sì sì sì sì sì vax vacciniamoci

Il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu».

Canzone sì sì vax dei virologi: le polemiche

Nonostante si conosca lo stile umoristico e satirico del programma, qualcuno in rete ha creduto fosse un fake. Si insinua anche che siano stati profumatamente pagati i tre virologi. Selvaggia Lucarelli, in proposito al video, così si è espressa: «Ora aspettiamo Burioni versione Mariah Carey in “All I Want For Christmas Is You”». Il rapper Shade è molto critico sulla questione: «2 anni di gente che è morta, 2 anni che non viviamo più una vita normale, 2 anni che i virologi non ne azzeccano mezza e fanno le star in tv e mo pensano bene di cantare Jingle Bells per convincere i no vax quando al massimo fanno venire voglia di svaccinarmi a me vaccinato».

