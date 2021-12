Ecco quali saranno le date di festività e ponti del prossimo 2022 nelle quali sarà possibile programmare viaggi o assoluto relax.

Il prossimo 2022 sarà un anno con più giorni di riposo per tutti grazie a festività e ponti, si avrà la possibilità di legare alle festività più giorni di ponte. Già dall’inizio del 2022 si evidenziano eventuali giorni di ponte. Infatti il primo ponte possibile è quello del 6 gennaio, ovvero dell’Epifania, che nell’ormai vicino 2022 cade di giovedì. Quindi chi può saltare il venerdì lavorativo del 7 gennaio, ha la possibilità di vivere il primo ponte lungo del 2022. Quattro giorni anche poter programmare un viaggio. E da gennaio passiamo direttamente a marzo, mese in cui cade il Carnevale del 2022. Solo gli studenti quindi, poiché sul calendario non è un giorno festivo, martedì 1 marzo possono festeggiare il Carnevale.

Ponti 2022: quando si può fare

Poi si passa ad aprile, mese in cui arriverà la Pasqua del 2022. Il 17 aprile è Pasqua e lunedi18 Pasquetta. E arriviamo così al ponte lungo del 25 aprile, la festa della Liberazione. E’ un lunedì quindi dal sabato al lunedì abbiamo 3 giorni di assoluta libertà. Il 1 maggio, la festa dei Lavoratori, sarà giorno di festa ma un po’ più triste del solito, poiché cade di domenica e quindi nessun ponte sarà possibile da poter programmare.

Mentre invece dobbiamo aspettare giovedì 2 giugno, la festa della Repubblica, per chiedere il venerdì di ponte e organizzare una gita o un viaggio, proprio grazie ai 4 giorni che si avranno fino a domenica 5 giugno.

Da giugno passiamo direttamente al lunedì 15 agosto con la festa di Ferragosto. Anche in questo caso chi ha la possibilità di fare ponte il venerdì può avere un week end lungo, da sfruttare anche per organizzare la partenza per le tanto attese ferie estive.

Successivamente arriviamo a martedì 1 novembre, la festa di Ognissanti. Se abbiamo la possibilità di fare ponte il lunedì, e unirlo così al week end, avremo altri quattro giorni lontani dallo stress, per organizzare un viaggio autunnale o da passare all’insegna del puro relax. L’8 dicembre la festa dell’Immacolata, cade di mercoledì mentre il 25 dicembre 2022, il giorno di Natale, di domenica e il 26 Santo Stefano di lunedì, quindi nessun ponte previsto.

Festività 2022: l’elenco completo

1 Gennaio 2022 sabato, primo dell’anno

6 Gennaio giovedì, Epifania

17 aprile domenica, Pasqua 2022

18 aprile lunedì, Pasquetta

25 Aprile lunedì, Festa della Liberazione

1 Maggio domenica, Festa dei Lavoratori

2 Giugno giovedì, Festa della Repubblica

15 Agosto lunedì, Ferragosto

1 Novembre martedì, Tutti i Santi

8 Dicembre giovedì, Immacolata

25 Dicembre domenica, Natale

26 Dicembre lunedì, Santo Stefano

Calendario 2022

