Dal 19 al 29 novembre su Amazon è tempo di Black Friday: ecco le migliori offerte disponibili sull’e-commerce più famoso al mondo.

Il Black Friday 2021 su Amazon è già arrivato! La giornata dedicata ai supersconti è in arrivo in realtà il 26 novembre, ma sul celebre e-commerce sono già disponibili offerte incredibili. Non dura più un giorno il Black Friday su Amazon, ma ben dieci. Dalla mezzanotte del 19 novembre alle 23.59 del 29 novembre sul sito saranno disponibili offerte su offerte in ogni categoria, per farsi un regalo o anche per anticipare i regali di Natale, con la festività alle porte. Scopriamo insieme quali sono le offerte che non puoi assolutamente perdere!

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Inizia la settimana del Black Friday

Su Amazon sono già iniziati i mega-sconti da non perdere. Tante le novità dell’e-commerce per farsi preparare pronto. Sono stati allungati in questo periodo i giorni per poter effettuare il reso. Gli articoli acquistati per tutto novembre e dicembre potranno essere restituiti fino al 31 gennaio 2022. Inoltre, per 30 giorni sarà gratuito per i nuovi abbonati Amazon Prime, il servizio che permette di accedere a offerte esclusive e poter ricevere la spedizione gratuita e rapidissima.

black friday

Ma questa settimana sarà Black Friday ovunque. Oltre ad Amazon, saranno disponibili offerte imperdibili anche su altri siti, da Euronics a Monclick, da Unieuro a Mediaworld. Insomma, è proprio questo il periodo per riuscire a chiudere i migliori affari. Scopriamo insieme quali sono le offerte che non puoi non prendere in considerazione!

Le migliori offerte del Black Friday di Amazon

Per gli amanti della lettura e della tecnologia, Amazon propone il nuovissimo Kindle Paperwhite, un e-reader resistente all’acqua, dotato di schermo ad alta risoluzione da sei pollici con luce regolabile integrata, Wi-Fi e connettività da cellurale gratuita, privo di pubblicità a un prezzo clamoroso. 139,99 euro, con uno sconto di ben 99 euro rispetto al prezzo originale.

Se aspetti con ansia il Black Friday per cambiare il tuo smartphone, su Amazon non manca la scelta. Tra le proposte migliori spicca il Poco X3 Pro, uno smartphone moderno ma adatto a tutte le tasche. 8 giga di Ram, 256 di Rom, schermo ampio da 6,67”, 120 Hz, Full HD. Nel ‘motore’ monta Snapdragon 860 e ha una quadrupla fotocamera da 48 megapixel, con una batteria da oltre 5mila mAh che consente di arrivare a fine giornata senza alcuna ansia. Uno smartphone modernissimo a un prezzo stracciato: 199,99 euro.

Un’ottima alternativa, per chi cerca un top di gamma, è invece il nuovissimo Xiaomi 11 Lite 5G, uno smartphone con display Amoled, schermo 90 Hz, con Snapdragon 778G, tripla fotocamera e ben due anni di garanzia. Un dispositivo adatto a chi cerca il meglio, ma non vuole spendere un capitale!

Per chi invece ha bisogno ci cambiare computer, una proposta molto vantaggiosa è quella che porta al nuovo Samsung Galaxy Book Laptop, un computer con processore Inter Core i5 di undicesima generazione, dotato di Windows 10 Home, 8 giga di ram, SSD da 512 GB, scheda grafica NVIDIA e caratteristiche che lo rendono adatto sia ai professionisti che a chi cerca un buon compromesso per le operazioni quotidiane. Lo sconto è del 25%.

Amazon Black Friday: sconti su elettrodomestici e prodotti per la persona

Non mancano le offerte sui prodotti per la casa e piccoli e grandi elettrodomestici, oltre che sui prodotti della persona. Tra questi, segnaliamo la friggitrice ad aria Philips Airfryer XL HD9260/90, un modello moderno e in grado di soddisfare tutte le esigenze. In questi giorni Amazon la propone con uno sconto folle di più del 50%!

Tra le migliori offerte per quanto riguarda i robot aspirapolvere, invece, è assolutamente imperdibile quella che riguarda l’Ecovacs Deebot T9, robot con stazione di aspirazione, rilevamento ostacoli 3D, funzione di pulizia, utilizzabile anche tramite Alexa. Un dispositivo eccezionale che può essere tuo con uno sconto di 250 euro.

Anche i grandi elettrodomestici sono in sconto in questi giorni di Black Friday. Da sottolineare l’offerta sull’asciugartice a condensazione Electrolux EDH4084GOW, silenziosa e potente, oltre che efficiente dal punto di vista energetico. Lo sconto in questo caso è del 37%.

E chiudiamo questa carrellata i offerte pazzesche per il Black Friday su Amazon con una piastra per capellil, GHD Max Styler S7N421, tra le migliori sul mercato, disponibile con uno sconto di oltre 80 euro!