Telegram senza numero di telefono: come utilizzare la famosa app di messaggistica istantanea anche senza avere un contatto telefonico.

Si può usare Telegram senza numero di telefono? Quante volte te lo sarai chiesto, magari perché affascinato dalla nota app di messaggistica istantanea ma diffidente riguardo la sua politica di sicurezza e privacy. La risposta è sì. Esistono dei modi per poter utilizzare la nota applicazione anche senza usare il proprio numero di telefono. Scopriamo insieme come riuscirci.

Account Telegram senza numero di telefono: come fare

Prima di entrare nel dettaglio della questione, bisogna capire che purtroppo non è possibile registrarsi senza essere in possesso di un numero di cellulare. Si può però iscriversi utilizzando un numero differente rispetto al nostro. Esistono almeno due soluzioni per saltare questo ostacolo e potersi godere l’applicazione in maniera totalmente libera.

navigare online smartphone

Il primo metodo prevede la registrazione tramite una vecchia SIM. Qualora avessi cambiato numero nel corso degli anni e riuscissi ancora a trovare da qualche parte la tua SIM precedente, potresti riuitilizzarla per registrarti su Telegram. L’importante è che sia ancora attiva, anche se priva di credito. Una soluzione ideale per chi possiede uno smartphone Dual SIM.

Iscriversi a Telegram senza numero di telefono

Un altro metodo per potersi iscrivere alla nota app senza numero, o meglio senza il proprio numero, è quello che prevede l’utilizzo di un numero temporaneo. Si tratta di una soluzione gratuita fornita da alcuni servizi online che, senza alcuna registrazione o inserimento di dati personali, permettono di poter utilizzare alcuni numero telefonici di varie nazionalità. Tuttavia, non sono molti ormai i siti che mettono a disposizione questo tipo di servizi.

Se proprio hai bisogno di registrarti a Telegram, ma non hai altre possibilità, puoi considerare un’ulteriore soluzione: l’attivazione di una nuova SIM da dedicare proprio alla registrazione sull’app di messaggistica istantanea, o magari anche per altre attività collaterali rispetto a quella principale. Una soluzione tutto sommato semplice da realizzare, visto che i tanti operatori virtuali presenti sul mercato permettono di acquistare nuove SIM a costi molto vantaggiosi. Insomma, anche se installare Telegram senza numero di telefono è impossibile, le alternative non mancano: sta a te scegliere quella più adatta alle tue esigenze, per poter finalmente navigare nell’app e segure i migliori canali.