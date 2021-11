Il Teatro Degli Arcimboldi di Milano è diventato dal 2007 (anche) la casa di Zelig: ecco la la sua storia e cosa c’è da sapere.

Dal 2007, per cinque edizioni, il Teatro Degli Arcimboldi di Milano è entrato nelle case di tanti italiani grazie a Zelig: a partire da quell’anno è stato infatti la location dello storico programma comico di Canale 5 ed è tornato a esserlo nel 2021, quando Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno condotto la 19a edizione del programma. Ma il Teatro Degli Arcimboldi non ospita solamente il famoso show comico ma il suo palco ha fatto da sfondo anche a diverse opere liriche e molto altro. Vediamo la sua storia.

Il Teatro Degli Arcimboldi, dalle opere liriche a Zelig: la storia

Il Teatro Degli Arcimboldi si trova a Milano in Viale dell’Innovazione 20, è stato inaugurato nel 2002 ma i lavori di costruzione sono iniziati nel 1997 per volere del comune di Milano. Il nome deriva da una villa della famiglia Arcimboldi.

Palco e sipario del teatro

L’inaugurazione avvenne il 19 gennaio del 2002 con una rappresentazione de La Traviata. Il teatro era stato infatti inizialmente pensato per ospitare gli spettacoli della stagione scaligera: il Teatro alla Scala, infatti, in quel periodo era in fase di ristrutturazione.

La capienza del Teatro Degli Arcimboldi è di 2.346 posti suddivisi tra la platea, la platea alta e due gallerie. Dal 2004, quando i lavori al Teatro alla Scala sono terminati, ha ospitato diversi altri spettacoli tra cui anche la trasmissione Zelig.

Il Teatro Degli Arcimboldi: location di Zelig

Il Teatro Degli Arcimboldi è stato la terza location di Zelig, che inizialmente andava in onda dall’omonimo locale milanese e, successivamente, dal Tendone circense di Sesto San Giovanni. Il Teatro Degli Arcimboldi è stato scelto anche come location per la diciannovesima edizione del programma in onda nel 2021, sempre con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada come conduttori.