Cosa fare in caso di smarrimento della tessera sanitaria? Può capitare a tutti, per cui vediamo il procedimento per richiedere il duplicato.

Lo smarrimento della tessera sanitaria, così come quello di qualsiasi altro documento che contiene informazioni strettamente personali, deve essere denunciato. Vediamo qual è la procedura per richiedere un duplicato e quali sono gli uffici predisposti a tale pratica.

Ho perso la tessera sanitaria: cosa fare?

Si può richiedere la tessera sanitaria nuova in diversi casi: furto, smarrimento oppure deterioramento. E’ bene sottolineare fin da subito che, nelle prime due situazioni è necessaria una denuncia alle autorità competenti. Essendo un documento che contiene informazioni personali, il tesserino sanitario è equiparabile alla carta d’identità o alla patente di guida. Pertanto, è opportuno recarsi dalle forze dell’ordine per denunciarne lo smarrimento o il furto, oppure utilizzare il servizio telematico della Polizia di Stato. Per rifare la tessera sanitaria sono previste diverse modalità:

sul sito dell’Agenzia delle entrate;

con e-mail o PEC all’Agenzia delle entrate;

presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate;

mediante richiesta alla propria ASL;

attraverso il sito dedicato al Sistema tessera sanitaria;

telefonare al numero 848 800 444 o 800 030 070 dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00.

Per duplicare la tessera sanitaria con microchip (TS-CNS) è necessario accedere nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Per questa procedura sono necessarie le credenziali SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), la CIE (Carta d’Identità Elettronica), la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure le credenziali di Fisconline.

Nuova tessera sanitaria: dove ritirarla?

Con le modalità sopra elencate, quindi, è possibile rifare la tessera sanitaria. La stessa, così come avviene quando il documento è in scadenza, verrà inviata presso il domicilio del richiedente. Generalmente, ad arrivare a destinazione impiega circa 7 giorni lavorativi dal momento della richiesta tessera sanitaria smarrita o rubata. Se le tempistiche non dovessero essere rispettate, è possibile telefonare al numero verde di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale (800.030.070) per chiedere informazioni oppure accedere al portale Sistema tessera sanitaria.

Quanti, invece, hanno bisogno di una copia della tessera sanitaria possono scaricarla in formato PDF e stamparla. Il servizio è disponibile sempre online ed è attivo solo per i tesserini con data di scadenza nell’anno 2020 e negli anni successivi.