Claudio Bisio e Vanessa Incontrada tornano alla conduzione di Zelig: tutto quello che c’è da sapere sul programma comico di Canale 5.

Zelig è stato uno dei programmi comici di maggiore successo della TV italiana ed è riuscito a raggiungere l’apice del proprio successo nei primi anni 2000 quando era condotto da Claudio Bisio e da Michelle Hunziker prima e Vanessa Incontrada dopo (il programma ha vinto anche diversi premi). Ora torna sul piccolo schermo e lo fa in grande stile riprendendosi il proprio posto su Canale 5: una notizia che fa di certo piacere ai tanti fan dello show targato Mediaset. La location scelta è quella del Teatro Arcimboldi di Milano, che ha già ospitato diverse edizioni del programma in onda prima su Italia 1 e poi su Canale 5.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Zelig 2021: quando inizia?

Ma quando inizia Zelig 2021? La prima puntata è in programma a novembre (non sono ancora state annunciate le date delle sei puntate su Canale 5): in totale sono sei le puntate previste per questa nuova edizione.

Claudio Bisio

Ovviamente le varie serate saranno aperto al pubblico che potranno acquistare i biglietti per assistere dal vive alle sei serata dal Teatro degli Arcimboldi: le date previste per vederle dal vivo sono quelle del 12, 13, 16, 17, 19 e 20 novembre, gli spettacoli inizieranno sempre alle ore 21.

Zelig 2021: i conduttori del programma

A condurre Zelig 2021 saranno Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: una coppia che ha fatto la storia di questo programma. I due hanno infatti condotto insieme tutte le edizione del 2004 al 2010, in precedenza Claudio Bisio è stato affiancato da Michelle Hunziker e successivamente da Paola Cortellesi.

Nel 2020, durante il lockdown per il Covid, sempre Claudo Bisio e Vanessa Incontrada, hanno condotto un’edizione speciale del programma comico dal titolo Zelig Covid Edition, andata in onda anche su Comedy Central, in cui i vari artisti si sono esibiti in diretta streaming.