La stagione 3 è terminata con il rapimento di Lojacono, ora in tanti si chiedono se I Bastardi di Pizzofalcone 4 si farà.

Con la puntata andata in onda lunedì 25 ottobre si è conclusa la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. Il finale è apertissimo con l’ispettore Lojacono che è stato sequestrato da un gruppo di ignoti: inevitabilmente questa conclusione ha portato molti fan della fiction a interrogarsi se I Bastardi di Pizzofalcone 4 ci sarà oppure no: da parte della Rai non è ancora arrivata la notizia del prolungamento ufficiale della serie TV ma la risposta è comunque sì, I Bastardi di Pizzofalcone 4 ci sarà.

I Bastardi di Pizzofalcone 4 ci sarà

“Non so quando ci sarà l’ufficialità, ma sono già tutti a lavoro” ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni Massimiliano Gallo, l’attore che nella serie TV interpreta il ruolo del vicequestore Luigi Palma. “Tutta la squadra sarebbe felice di girare la quarta stagione” ha poi aggiunto il protagonista principale della fiction, Alessandro Gassman, che interpreta appunto il ruolo dell’ispettore Lojacono.

Dichiarazioni, queste, che testimoniano come la voglia che la serie TV continui sia presente sia tra i tanti fan che tra gli attori che compongono il cast e danno vita ai vari personaggi.

I Bastardi di Pizzofalcone 4: quando esce?

E’ facile ipotizzare che le varie puntate de I Bastardi di Pizzofalcone 4 possano arrivare su Rai 1 fra circa un anno, nell’autunno del 2022 o al più tardi nel 2023. Notizie più preciso al riguardo le si avranno solamente quando la Rai rinnoverà ufficialmente la serie TV tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni per la quarta stagione.

I fan dovranno quindi ancora attendere prima di poter scoprire chi c’è dietro al sequestro dell’ispettore Lojacono che, nell’ultima scena dell’ultimo episodio della terza stagione, abbiamo visto legato a una sedia anziché essere presente al matrimonio di Alex e Rosaria.

