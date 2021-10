Per la gioia di molti, la Casa più spiata d’Italia rimarrà aperta ancora per un bel po’ di mesi: ecco fino a quando andrà avanti il gioco.

Non è la prima volta che il Grande Fratello Vip ci riserva delle allettanti sorprese, indirizzate non solo a noi telespettatori, ma anche ai suoi concorrenti!

Già la scorsa edizione, gli inquilini ricevettero una “buona nuova” dal conduttore Alfonso Signorini circa la loro permanenza nella Casa, prolungata per diversi mesi oltre il previsto: tra tanta stanchezza e voglia di tornare, non tutti riuscirono ad arrivare fino alla fine del gioco senza abbandonare di spontanea volontà. Ebbene, la storia si ripete:

Secondo le dichiarazioni di Giuseppe Candela su Dagospia, il reality sarà oggetto non solo di nuovi ingressi già a partire da questo mese, ma anche di un significativo prolungamento: se non ci saranno ulteriori cambiamenti, la casa più spiata d’Italia rimarrà aperta agli occhi indiscreti dei telespettatori fino a febbraio!

Ecco le sue esatte parole : “Le dinamiche non saranno esplosive ma Mediaset giudica gli ascolti del Grande Fratello Vip importanti, lunedì scorso ha superato il 20% di share, il venerdì precedente era risalito al 18%. Per questo motivo i vertici del Biscione hanno deciso di allungare l’edizione in corso fino alla fine di febbraio. Una decisione che, proprio come avvenuto lo scorso anno, porterà nella casa nuovi concorrenti. Ingresso in massa previsto per dicembre, sorprese in arrivo?“

Come la prenderanno i concorrenti?