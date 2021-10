Raddoppia l’appuntamento settimanale con Le Iene 2021: oltre che al martedì, va in onda su Italia 1 anche al venerdì.

“Two is megl che one” recitava un vecchio tormentone della pubblicità di un gelato. Un concetto questo che è stato sposato anche da Le Iene 2021: il programma, infatti, raddoppia. Al solito appuntamento del martedì sera se ne aggiunge un altro sempre in prima serata su Italia 1: al venerdì sera. Il primo appuntamento del venerdì è prevista il 29 ottobre e per tutta la stagione si proseguirà con due puntate a settimane del celebre programma di inchiesta, diventato ormai nel tempo una delle trasmissioni di punta di Italia 1.

Le Iene 2021: i conduttori del venerdì

La puntata del martedì de Le Iene 2021, come è noto, è condotta da Nicola Savino insieme alla Gialappa’s Band e una co-conduttrice che cambia di settimana in settimana. Nella puntata del venerdì vedremo invece un’altra squadra alla guida del programma.

Non ci sarà infatti Nicola Savino ma un trio di iene, come già accaduto nelle precedenti edizione del programma. Di settimana in settimana si alternerà il trio maschile formato da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma a quello femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

Le Iene 2021: i programmi del venerdì sera

Al venerdì Le Iene dovranno vedersela con diversi altri programmi di successo: tra i concorrenti c’è anche il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, in onda su Canale 5. Su Rete 4 invece c’è Quarto Grado, su Rai 1 Tale e Quale Show di Carlo Conti, su La 7 Propaganda Live con Diego Bianchi. E poi ancora Fratelli di Crozza su Nove e altro ancora.

Di certo però un programma come Le Iene non ha paura della concorrenza: grazie alle sue inchieste e i vari servizi negli anni ha saputo costruirsi un pubblico fedele.

