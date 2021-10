Ecco le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi su Quarto Grado: approfondimenti sul caso Denise Pipitone e tanto altro.

Come di consueto, stasera andrà in onda una nuova puntata di Quarto Grado su Rete 4, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Alessandra Viero. Si parlerà questa sera del caso di Denise Pipitone e di Siria Magri. Nuove congetture, ricostruzioni e ipotesi si discuteranno nel programma.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

A Quarto Grado stasera: Denise Pipitone e Siria Magri

Nello studio di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi tornerà nuovamente sul caso di Denise Pipitone la piccola scomparsa a Nazzaro Del Vallo nel 2004. La piccola avrebbe compiuto 21 anni e la mamma Piera Maggi sta diffondendo delle ricostruzioni di Denise per poterla eventualmente riconoscere. Ci sono nuove piste e forse testimoni chiave di cui si tratterà in questa puntata. Si tornerà anche a parlare dell’omicidio si Siria Magri. Mirto Milani è stato arrestato insieme alle due figlie della donna, Silvia e Paola Zani. Si continua a indagare sul momento in cui sarebbe stato rimosso il corpo della donna e su come sono avvenute certe dinamiche al momento dell’omicidio. Queste sono le prime indiscrezioni sulle anticipazioni di Quarto Grado, ma altri casi verranno trattati in seguito.