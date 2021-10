Ecco tutti gli ospiti fino ad ora confermati di Domenica In, nella puntata dedicata ad Halloween.

Questa settimana, Domenica in cade proprio nel giorno di Halloween in cui si celebrano i morti. Non mancherà il classico coro dei bambini che canterà in studio ma ci saranno anche tanti altri ospiti e argomenti da trattare. Ballando con le stelle e Tale e Quale Show saranno al centro della prima parte della trasmissione per poi lasciare spazio anche al cinema.

Tutti gli ospiti che parleranno ai microfoni di Mara Venier

In base alle prime indiscrezioni, molti ospiti sembrano già essere stati confermati. Al centro della prima parte del programma, la zia Mara si dedicherà molto a Ballando con lo stelle lo show di Milly Carlucci che sta facendo il pieno di ascolti. Per i giudici parlerà il giornalista Ivan Zazzaroni e per il cast entreranno in studio Fabio Galante e Memo Remigi. Come ospite a Domenica in non mancherà neanche l’opinionista Alessandra Mussolini, reduce da alcune discussioni accese con Selvaggia Lucarelli. All’ex concorrente di Ballando si aggiungerà anche Roberto Alessi. Mara Venier si dedicherà poi a un altro talent molto apprezzato dal pubblico e anche discusso: Tale e Quale Show. Non poteva mancare Alba Parietti spesso al centro della polemica per le sue esibizioni e le discussioni con il giudice Malgioglio. Passando da piccolo al grande schermo, in studio interverrà anche Mario Giallini che ricorderà il grande Gigi Proietti. L’attore ha recitato insieme a Proietti in Io sono Babbo Natale, l’ultima fatica del comico romano. Sempre per il mondo cinematografico parleranno a Mara Venier, Gabriele Muccino e il regista Ferzan Özpetek.